Andaina solidaria por el medio ambiente en las Salinas de Vilaboa
Cada familia aportó alimentos para familias necesitadas
R. P.
El alumnado del CIP Plurilingüe de Riomaior participó en una andaina solidaria por las Salinas de Vilaboa, una actividad que pone el broche final a su ciclo" Impacto na Contorna" en el que trabajaron durante los últimos meses diferentes proyectos vinculados al cuidado del medio, la convivencia y la responsabilidad social.
La jornada estuvo coordinada por el servicio de Emergencias y Protección Civil de Vilaboa y el alcalde, César Poza, acompañó al grupo en un tramo de la caminata, para animar al alumnado a ser solidario, cuidar de su entorno y disfrutar de un espacio tan singular como las Salinas, uno de los enclaves naturales más valiosos del municipio.
Como parte de esta iniciativa, cada familia realizó una aportación de un kilo de alimentos, que serán entregados al departamento de Servizos Sociais municipal para su distribución entre las personas y hogares que se encuentran en situación de emergencia.
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