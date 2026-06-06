Las 40 viviendas públicas al pie de Silgar, en Sanxenxo, estarán listas en 2028

La Xunta ha iniciado la licitación, por 306.00o euros, los trabajos de redacción del proyecto para diseñar alrededor de 40 viviendas públicas en la Rúa das Cunchas de Sanxenxo, que adjudicará en alquiler entre personas menores de 36 años. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, anunció ayeresta licitación tras firmar con el alcalde, Telmo Martín, el acuerdo de cesión de esta parcela, hasta ahora de titularidad municipal.

Si se cumplen los plazos previstos, las viviendas podrían estar listas en 2028 y se levantarán a escasos metros de la playa de Silgar, un entorno de gran efervescencia urbanística en los últimos meses, con varios proyectos inmobiliarios en marcha. Para optar a los pisos es necesario residir en el municipio, o trabajar en él, y estar inscrito en el Rexistro de Demandantes dentro del propio territorio.

Allegue puso en valor la colaboración "altruista" del Concello de Sanxenxo con esta nueva cesión de suelo para" seguir avanzando en el reto de facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda". Señaló que junto al proyecto de los inmuebles que se desarrollarán en esta céntrica calle y que serán de dos dormitorios, la empresa adjudicataria deberá diseñar también la ordenación del ámbito, ya que se generará un espacio libre de uso público, que se cederá a la administración municipal.

Apuntó que los futuros hogares se adjudicarán en alquiler entre personas menores de 36 años inscritas en el Rexistro Único de demandantes de vivienda, que sean residentes o que trabajen en el ayuntamiento, facilitando así su emancipación.

La contratación de la redacción del proyecto y dirección de obra de estos hogares en la Rúa das Cunchas fue aprobada el pasado lunes en el Consello da Xunta y la Plataforma de Contratos de Galicia recoge ya ayer la licitación, con un plazo para que las empresas presenten ofertas hasta el 13 de julio.

Fruto también de la cooperación con el Concello, la Xunta tiene también en proceso de licitación la redacción del proyecto y la construcción con técnicas industrializadas de otras 25 viviendas públicas en Noalla, en otra parcela cedida por la administración local. A este contrato, con un importe de alrededor de siete millones de euros, se presentaron 13 ofertas de empresas.

Noticias relacionadas

Además, recordó que Sanxenxo se adhirió al Fondo de Cooperación de la Xunta para adquirir terrenos en Vilalonga nos que se prevé un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar suelo donde construir vivienda.