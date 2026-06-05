Los trabajadores de la limpieza de Poio convocan una huelga en plenas fiestas patronales

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos de Poio han convocado cuatro jornadas de huelga de 24 horas para los días 22, 23, 24 y 25 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales y con el inicio del periodo de mayor afluencia turística en el municipio. La medida se adopta ante la falta de avances en la negociación de su convenio colectivo, caducado desde finales de 2024.

La convocatoria, respaldada mayoritariamente por la plantilla en una asamblea celebrada esta semana, afecta a los quince empleados del servicio: nueve conductores, cinco peones y un administrativo. La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha anunciado los paros y denuncia la ausencia de respuesta tanto por parte de la empresa concesionaria, Valoriza, como del Concello de Poio.

El representante comarcal de la CIG, Javier Dapena, ha explicado que la decisión de ir a la huelga responde al estancamiento de las negociaciones y a la falta de interlocución con las partes implicadas. Según el sindicato, la situación se ha prolongado durante meses sin que se haya presentado una propuesta que permita desbloquear el conflicto laboral.

Los representantes de los trabajadores advierten, además, de que el servicio funciona con recursos limitados para atender una generación de residuos que aumenta de forma notable durante los meses de verano, especialmente por la elevada afluencia turística. A su juicio, los refuerzos estivales habituales, consistentes en la incorporación de dos o tres operarios, resultan insuficientes para cubrir la demanda.

El delegado de personal de Valoriza en Poio, Rubén Outeda, ha señalado que la plantilla afronta la situación con preocupación. «Estamos nerviosos e intranquilos porque no hay respuesta por parte de la empresa, entonces nos vemos abocados a esta huelga», ha afirmado. También ha advertido de que los salarios actuales dificultan llegar a fin de mes a muchos trabajadores.

Desde la CIG también señalan al Concello de Poio como parte implicada en el conflicto. El sindicato sospecha que podrían existir discrepancias relacionadas con la actualización económica del contrato de concesión, regulada por los mecanismos de revisión de precios aplicables a los servicios de gestión de residuos.

Según esta hipótesis, la empresa estaría percibiendo el canon fijo previsto en el contrato, pero no determinadas revisiones económicas, una circunstancia que, según los representantes de los trabajadores, podría estar condicionando la capacidad de la concesionaria para asumir mejoras salariales.

Con esta convocatoria, los empleados buscan presionar a la empresa y a la administración local para reactivar la negociación del convenio y alcanzar un acuerdo que mejore sus condiciones laborales.

Respuesta municipal

La alcaldía de Poio ha respondido a la huelga anunciada por los trabajadores de Valoriza señalando que su papel es «defender los intereses de la veciñanza» y garantizar la correcta prestación de un servicio esencial como la recogida de residuos.

Desde el Concello subrayan que la responsabilidad directa del conflicto corresponde a las partes implicadas, es decir, a la empresa concesionaria y a los trabajadores, por lo que confían en que la situación pueda resolverse «cuanto antes» mediante el diálogo y la negociación, garantizando tanto los derechos laborales como los intereses generales de los vecinos.

El Ejecutivo local recuerda, además, que heredó un contrato licitado por el anterior gobierno, que, según ha manifestado en distintas ocasiones, podría estar en el origen de algunas de las problemáticas actuales.

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Asimismo, defiende que desde su llegada al Concello mantuvo una actitud de diálogo e implicación continuada. En este sentido, destaca que en este mandato fue la primera vez que un alcalde se reunió directamente con los trabajadores y con la empresa para abordar el conflicto. También apunta que en este periodo se produjo la mayor mejora de las condiciones económicas de la plantilla en décadas y que se actuó en varias ocasiones para evitar despidos.