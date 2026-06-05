El sistema de retirada del amianto en las obras de la Comisaría de Pontevedra, denunciado ante la Inspección de Trabajo
Comisiones Obreras afirma que no se informó al personal, que estaba presente durante los trabajos
R. P.
El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el procedimiento seguido durante los trabajos de retirada de amianto en las obras de reforma de la Comisaría Provincial de Pontevedra
La Federación de Servizos á Cidadanía del sindicato asegura que" la actuación se desarrolló sin las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas trabajadoras como de las que acudían realizar gestiones".
Añade que tuvo conocimiento de la intervención a través del propio personal, "sin que ningún responsable policial lo comunicase previamente a los delegados de prevención".
Según explica CCOO, "durante estas tareas el personal permaneció en las instalaciones, recibiendo como única indicación que cerrara las ventanas que dan a los patios interiores".
El secretario de la sección sindical estatal en el Ministerio del Interior, Fernando García Castro, advirtió de los riesgos asociados a la manipulación de esta sustancia, "cuyas partículas pueden provocar graves enfermedades respiratorias a largo plazo".
Otras irregularidades denunciadas por el sindicato son "la falta de delimitación o idóneo sellado de la zona de trabajo o la ausencia de una limpieza posterior. Además, el material retirado permaneció en una zona de paso y no consta la realización de mediciones en el interior del edificio al concluir las tareas".
Por todo ello, el sindicato reclama la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud del personal y de las personas usuarias de la comisaría, así como la "depuración de las posibles responsabilidades derivadas de una actuación contraria a los protocolos de prevención de riesgos laborales".
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