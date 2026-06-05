Seis proyectos de vanguardia y sabor tradicional darán vida al Gastroespazo de Pontevedra

La intensa actividad en el Mercado de Abastos de Pontevedra está a punto de ganar nuevos matices. La concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, desveló esta mañana el resultado del proceso de licitación para el Gastroespazo, una hoja de ruta que busca inyectar vida a la planta superior con seis propuestas que combinan el sabor de siempre con la vanguardia gastronómica. De las siete ofertas iniciales, seis han pasado el corte técnico, dibujando un mapa de sabores que va desde el México más tradicional hasta la esencia misma de nuestras rías.

Entre los proyectos que ya asoman en el horizonte destaca «A man», un obrador de mercado que pretende ser un espacio abierto donde el público participe en la transformación del producto local. La identidad marinera de la ciudad quedará sellada con un cocedero, «O marisco do Mercado», pensado tanto para el consumo en la propia Plaza como para llevar a casa, reforzando esa sinergia necesaria con la planta baja. La oferta se completa con la sándwichería artesanal de «Pan e ría» —una fusión de focaccias gallegas y argentinas—, la pizzería de masa de larga fermentación «MasaNai», inspirada en el pan de bola gallego, y la cocina mexicana de calidad de «Tierra de Alebrijes».

Además, el espacio se beneficiará de la continuidad de «A Ferbella», el único superviviente de la etapa anterior que vuelve a apostar por la viabilidad del modelo.

Tras la apertura de las ofertas económicas, los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de tres meses para ejecutar las obras de adaptación siguiendo la guía de estilo del mercado. Aunque el Concello maneja el otoño como fecha oficial, Gulías confía en que los fogones puedan encenderse incluso antes a fin de que los nuevos usuarios aprovechen el tirón de público del verano.

De forma simultánea, se prepara ya una nueva licitación para los cuatro puestos restantes, con un pliego más flexible que permita la entrada de modelos de negocio complementarios como la artesanía, el diseño o la rotación de hostelería loca

La estrategia no se detiene aquí: de forma simultánea, se prepara ya una nueva licitación para los cuatro puestos restantes, con un pliego más flexible que permita la entrada de modelos de negocio complementarios como la artesanía, el diseño o la rotación de hostelería local. Y es que la concejala no descarta «abrir una incubadora de proyectos complementarios» a la hostelería local, y en general se busca «tener los puestos ocupados, rotarlos» y que el Gastroespazo sea «lo más participativo posible».

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En su comparecencia, Anabel Gulías también hizo balance de las actividades desarrolladas en el espacio municipal, sumando un total de 209 actividades en los últimos tres años. Su departamento puso en marcha 30 durante 2024, alrededor de 50 al año siguiente y 20 en lo que va de este ejercicio. A ellas se añaden las del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD): 74 desarrolladas en el marco de Capital Gastro y 35 de formación, varias de las cuales se llevan a cabo actualmente con gran éxito y centradas en temas como los fermentos o el desperdicio cero.