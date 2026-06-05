Pontevedra, tercera diputación española en formar parte de la Spain Convention Bureau

La Diputación de Pontevedra se convierte en la tercera de España, después de Valencia y Granada, en formar parte de la Spain Convention Bureau. La directora de Turismo, Romina Fernández, participó en la asamblea anual de este organismo de la FEMP celebrada en Las Palmas de Gran Canaria donde presentó la candidatura de la provincia y dio a conocer su oferta enfocada al turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos) para poder integrarse en la entidad. Para la Diputación, pertenecer a la Spain Convention Bureau "es fundamental para avanzar en la captación de este segmento turístico que atrae cada año la 10,5 millones de visitantes hasta España y prevé superar en este 2026 los 11 millones", según destaca la propia entidad provincial.

La Diputación de Pontevedra aprobó la adhesión a la Spain Convention Bureau en el último pleno de 2025, celebrado el 26 de diciembre, y tras recibir en marzo una visita de una representante de la FEMP para evaluar la oferta de la provincia en el segmento MICE, la presentación del destino en la asamblea de la entidad era el último paso necesario para formar de ella. En este campo, la directora de Turismo, Romina Fernández, mostró la potencialidad de la provincia, tanto desde el punto de vista de la oferta de alojamientos y de los servicios de restauración, como en cuanto a la oferta turística en general, las infraestructuras para acoger convenciones y grandes eventos, congresos o reuniones y los equipos técnicos para producirlas.

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Con la aprobación de la adhesión de la provincia a la Spain Convention Bureau arranca oficialmente la Rías Baixas Convention Bureau, gestionada a través de Turismo Rías Baixas. El objetivo principal de la Diputación de Pontevedra con la Rías Baixas Convention Bureau es dar pasos para captar viajes de incentivos, congresos, eventos y reuniones en la provincia, para dinamizar e impulsar un turismo de calidad, desestacionalizado e internacional, toda vez que el segmento MICE está experimentando un importante crecimiento anual, tanto en cuanto al número de participantes como en el gasto medio por persona, con un incremento de hasta un 24% en la última década.