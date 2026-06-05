El peso de las Fuerzas Armadas en Marín y Pontevedra: suman el 7% del empleo total

Pontevedra sumaba a principios de este año cerca de 37.000 trabajadores de alta en la Seguridad Social u otras mutualidades oficiales, mientras que había otros diez mil en Marín. La mayor parte corresponde a los regímenes habituales de la Seguridad Social, pero existen mutualidades específicas para funcionarios del Estado (Muface), profesionales de la Justicia (Mugeju) y personal de las Fuerzas Armadas (Isfas). Y es en este último apartado donde se pone de manifiesto el peso de la presencia de la Brilat en Pontevedra y de la Escuela Naval en Marín, junto con otros departamentos y servicios del Ministerio de Defensa.

Entre las dos localidades se suman cerca de 3.200 afiliados a Isfas, organismo adscrito al Ministerio de Defensa que tiene a su cargo la gestión del régimen especial de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de cuerpos adscritos al ministerio. Esta cifra supone el 7% de todos los trabajadores afiliados en Pontevedra y Marín, según el último informe de ‘Situación Laboral no Concello de Pontevedra’, elaborado por la Asociación Pont Up Store para el gobierno municipal.

En concreto, el documento detalla que son casi 1.800 en Pontevedra, el 5% del total del municipio, y más de 1.300 en Marín, donde el peso sobre todo el empleo es aún mayor, al representar el 13%. Son, con diferencia, los concellos con más militares entre sus vecinos. En Poio son algo más de 300 y apenas sesenta en Sanxenxo, junto a unos 370 en Vigo y algo más de un centenar en Vilagarcía.

De hecho, los más de 3.000 afiliados a Isfas en Pontevedra y Marín constituyen el segundo grupo de altas laborales, por detrás de la propia Seguridad Social, pero por delante de los funcionarios del Estado, que son algo más de 2.700. Eso sí, en Pontevedra, con su rango de capital de provincia, suma 2.500 trabajadores de esta última categoría, pero en Marín apenas son 275.

Este nicho de empleo, que Defensa actualiza cada año con convocatorias de tropa, implica un importante impacto económico en la comarca. Según datos del Observatorio Urbano de Pontevedra, la presencia de la Brilat en Pontevedra supone cerca de 50 millones de euros cada año, al superar los dos mil efectivos que suman un salario conjunto de unos 42 millones. La base militar de Figueirido incrementa cada año su aportación a la economía de la ciudad y su entorno, tras aumentar alrededor de un 25% su montante económico en los últimos siete años, a través de las retribuciones al personal militar, además de sus gastos corrientes y obras o servicios; que son generalmente contratados con proveedores locales y comarcales.

Precisamente, la unidad conmemora mañana sábado sus 60 años y mostrará sus equipos, material y vehículos en una exposición en la Alameda de Pontevedra.

Por su parte, la presencia de la Escuela Naval en Marín, con unos mil integrantes, podría sumar al menos treinta millones más, de modo que las Fuerzas Armadas constituyen una importante porción de la economía local. A ello habría que añadir el personal de la Subdelegación de Defensa.

Cada día trabajan en la base General Morillo entre 2.000 y 2.200 personas. Son, además de militares, personal civil de la Administración y personal temporal, de los que el 70% son gallegos y alrededor del 40% reside en la ciudad o en municipios próximos como Marín o Poio.

Sus retribuciones totales pasaron de 38,8 millones de euros en el año 2019 a 42 millones en 2024, lo que supone un incremento de un 8% en este período. El Observatorio Urbano de Pontevedra de 2024, que recoge datos aportados por la Brilat a finales de ese año, destaca además que el total de 42 millones de euros de los salarios son el importe neto, por lo que superaría los 50 millones de euros brutos.

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Los números dejan claro una vez más el peso específico que tiene la Brigada Galicia VII para la zona, concretamente su base General Morillo, sino que destaca que su aportación a la economía local es cada vez mayor. La base dispone de empresas que prestan servicios en el cuartel y sin coste para la Administración, como son cafetería, bazar, peluquería, óptica, ortopedia y fisioterapia, que en conjunto reúnen un total de 46 empleos civiles. El cuartel cuenta, según el mismo observatorio, con 441 proveedores totales, de los cuales 169 son de abastecimientos o servicios de Pontevedra y comarca.