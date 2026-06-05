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O Salón do Libro de Pontevedra despega cara á lúa con Arxentina como convidada de honra

Celebrarase do 26 de febreiro ao 14 de marzo de 2027

Unha degustación de petiscos arxentinos serviu de escenario para a presentación do Salón do Libro.

Unha degustación de petiscos arxentinos serviu de escenario para a presentación do Salón do Libro. / FdV

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Susana Regueira

O sabor da herba mate, das empanadas e dos alfajores anticipou esta mañá en Pontevedra unha viaxe de ida e volta que promete unir o cosmos coas raíces máis profundas da emigración galega. A vindeira edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra xa ten rumbo fixo: despegará cara ao espazo baixo o lema «De Pontevedra á lúa. Un universo de libros», e terá a Arxentina como a grande cultura convidada.

As datas xa están marcadas no calendario da cidade, desenvolvéndose desde o 16 de febreiro ata o 14 de marzo, buscando manter esa semana de tregua antes do inicio da Semana Santa e nun momento do ano no que as familias buscan actividades a cuberto.

O anuncio correu a cargo do concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, quen desvelou un xiro de temón na cociña interna do evento. Por primeira vez, o Concello no se limitou a procesar as enquisas remitidas polos centros de ensino ao rematar o curso, senón que constituíu un grupo de traballo técnico onde as voces da escola pública se sentaron directamente a deseñar o futuro do Salón. Unha mestra de educación infantil e outra de primaria de centros públicos da cidade compartiron mesa e debate durante un par de horas cos equipos habituais de animación (Risotadas), ambientación (Vacío Cero e Trisqueria), dirección e comunicación.

Dese diálogo xurdiu a necesidade de axitar as temáticas. As docentes advirtiron que as propostas anteriores corrían o risco de encasillarse o resultar excesivamente semellantes para os alumnos máis pequenos, polo que urxía un enfoque máis dinámico. A resposta foi mirar ao ceo. O universo e a lúa abrirán un abano que vai desde a observación astronómica, as eclipses e os avances científicos que transforman o día a día, ata a ciencia ficción e o voo das metáforas na poesía. Trátase dun tema tan fértil que, segundo recoñeceu o propio concelleiro, o reto non será atopar ideas, senón seleccionar cales descartar.

O concelleiro de Cultura trazou un paralelismo emocional entre a aventura espacial e a peripecia da emigración galega de ultramar: cruzar o Atlántico cara a Buenos Aires era, para aquelas xeracións, unha viaxe tan complexa, longa e definitiva como viaxar á lúa

A elección de Arxentina como país convidado tampouco é casual, senón unha ponte tendida sobre la memoria histórica e a excelencia literaria. O concelleiro de Cultura trazou un paralelismo emocional entre a aventura espacial e a peripecia da emigración galega de ultramar: cruzar o Atlántico cara a Buenos Aires era, para aquelas xeracións, unha viaxe tan complexa, longa e definitiva como viaxar á lúa; unha travesía que requiría meses de preparación e que a miúdo se convertía nun billete sen retorno. Non en vano, a capital arxentina chegou a ser a urbe con maior densidade de galegofalantes do mundo, cunha estimación de case 300.000 persoas compartindo idioma de forma simultánea.

Máis alá dos lazos de sangue e as ligazóns afectivas, o Salón porá o foco nunha literatura infantil e xuvenil arxentina que Gómez definiu como excepcional. Máis alá da icónica e xenial Mafalda (que, como apuntou o edil, plantea dúbidas sobre se se trata en realidade dun personaxe pensado para os nenos) o peso das súas letras vén avalado por fitos como o prestixioso galardón Hans Christian Andersen obtido no 2012, antesala dunha presenza constante de autores e ilustradores do país austral nas listas de finalistas internacionais.

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Este substrato cultural apoiarase tamén no traballo didáctico previo e nos proxectos de colaboración que xa se coordinan desde institucións locais como os institutos da cidade, o que garantirá que o Salón rode sobre un terreo xa cultivado que convidará aos nenos galegos a mirar cara a ese horizonte infinito onde as estrelas deixan de ser puntos fríos para converterse en escenarios de ficción: o espazo no vindeiro Salón do Libro non será só baleiro e gravidade, senón ese lugar onde aínda é posible proxectar os nosos soños de exploración.

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