Nuevos escolares "ciberexpertos" en Ponte Sampaio
Alumnos del colegio pontevedrés reciben sus carnés de manos de la Policía
R. P.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, participó este viernes en la entrega de 15 carnés de “ciberexperto” al alumnado de 6º de primaria del CEIP Ponte Sampaio, en Pontevedra, que completó la formación en ciberseguridad desarrollada por la Policía Nacional en el marco del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.
En el acto estuvo acompañado por el comisario provincial de la Policía Nacional, Juan José Díaz, por agentes de la Policía Nacional participantes en el programa y por representantes del centro educativo.
Abel Losada felicitó a los niños y niñas por su interés e implicación en esta actividad formativa y destacó la importancia de promover un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías desde edades tempranas. El subdelegado subrayó que esta formación contribuye a que el alumnado sepa identificar riesgos en el entorno digital y actuar de forma adecuada ante situaciones como el ciberacoso, las estafas en internet o el uso inadecuado de las redes sociales.
La entrega de los carnés supone el reconocimiento al aprovechamiento de una formación que busca reforzar la seguridad de los menores en el ámbito digital y fomentar hábitos responsables en el uso de las tecnologías.
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