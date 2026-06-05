Operativa portuaria
Marín encabeza un plan para implantar la IA en los puertos
Trabaja en coordinación con la Autoridad Portuaria de Castellón para disponer de esta herramienta en tres años
R. P.
En el marco de las IX Jornadas TIC Portuarias, que se celebran esta semana en Vigo, Benjamín Paredes, Jefe de División TIC de la Autoridad Portuaria de Marín, participó con una ponencia conjunta con el Puerto de Castellón en la que ambas terminales compartieron su enfoque a la hora de diseñar una estrategia para integrar la inteligencia artificial en las autoridades portuarias. Estas jornadas son un espacio de intercambio de experiencias sobre la tecnología al servicio de los puertos a las que acuden expertos de Autoridades Portuarias, de empresas privadas, de organismos públicos, así como del ámbito universitario y académico.
Las autoridades portuarias de Marín y Castellón destacaron la importancia de liderar el cambio y estar al mando del programa, que tiene como objetivo la optimización de procesos mediante el buen uso de estas herramientas y garantizar la seguridad jurídica y la soberanía del dato.
Un aspecto clave que quisieron compartir es la importancia de la formación y la capacitación de las personas, ya que esto cimienta las bases para mejorar su desempeño, impactando directamente en la competitividad. Finalmente expusieron casos de uso de la inteligencia artificial para mejorar procesos de la operativa portuaria, de la prestación de servicios y de la gestión documental.
La Autoridad Portuaria de Marín trabaja para contar con una hoja de ruta de la implantación de la IA con un horizonte a tres años y con un plan de actuaciones piloto de alto impacto en un plazo más corto. Esta actuación se enmarca en la apuesta por la digitalización que viene realizando el sistema portuario y que implica el desarrollo de puertos inteligentes donde la IA pueda ayudar en una gestión más ágil y una mayor competitividad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El festival Surfing the Lérez dirá adiós después de 15 años
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- El buque escuela Juan Sebastián de Elcano afronta su centenario con renovadas tecnologías y honores
- Nueve detenidos en Sanxenxo, Poio y Vilaboa por tener montado un «bazar» de sustancias ilegales
- Dos detenidos en Vigo y Pontevedra por un fraude masivo con vehículos industriales valorados en 1,5 millones
- Los Premios Gastroculturales reconocen a ocho referentes de Pontevedra
- Carta a Oncología de Pontevedra: «Gracias por cuidar de mi madre con tanta dignidad»
- Adiós definitivo a la temporada: la RFEF tumba el último recurso del Pontevedra CF