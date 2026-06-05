Marín encabeza un plan para implantar la IA en los puertos

En el marco de las IX Jornadas TIC Portuarias, que se celebran esta semana en Vigo, Benjamín Paredes, Jefe de División TIC de la Autoridad Portuaria de Marín, participó con una ponencia conjunta con el Puerto de Castellón en la que ambas terminales compartieron su enfoque a la hora de diseñar una estrategia para integrar la inteligencia artificial en las autoridades portuarias. Estas jornadas son un espacio de intercambio de experiencias sobre la tecnología al servicio de los puertos a las que acuden expertos de Autoridades Portuarias, de empresas privadas, de organismos públicos, así como del ámbito universitario y académico.

Las autoridades portuarias de Marín y Castellón destacaron la importancia de liderar el cambio y estar al mando del programa, que tiene como objetivo la optimización de procesos mediante el buen uso de estas herramientas y garantizar la seguridad jurídica y la soberanía del dato.

Un aspecto clave que quisieron compartir es la importancia de la formación y la capacitación de las personas, ya que esto cimienta las bases para mejorar su desempeño, impactando directamente en la competitividad. Finalmente expusieron casos de uso de la inteligencia artificial para mejorar procesos de la operativa portuaria, de la prestación de servicios y de la gestión documental.

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La Autoridad Portuaria de Marín trabaja para contar con una hoja de ruta de la implantación de la IA con un horizonte a tres años y con un plan de actuaciones piloto de alto impacto en un plazo más corto. Esta actuación se enmarca en la apuesta por la digitalización que viene realizando el sistema portuario y que implica el desarrollo de puertos inteligentes donde la IA pueda ayudar en una gestión más ágil y una mayor competitividad.