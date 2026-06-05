Hospitalizado un pontevedrés por inhalar gas butano en un escape en su casa

Una persona tuvo que ser trasladada al hospital tras un escape de gas en una vivienda en Pontevedra y no hubo más afectados, según informa el 112.

Este servicio de emergencias indica que recibió la alerta del suceso poco después de las 21.30 horas del jueves. Según informó la persona que dio el aviso, se había producido un escape de gas en una bombona de una vivienda, junto a la PO-223, a la altura del kilómetro 3.

Se solicitó la intervención del 061, de los Bomberos de Pontevedra y de la Policía Nacional.

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Tras la llegada de los servicios de emergencia, el personal sanitario tuvo que atender a una persona que había inhalado gas butano. Fue trasladada al hospital.