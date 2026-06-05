«Galicia no se entiende sin la Brilat»: Robles ensalza en Pontevedra a la brigada gallega

La Brilat asumió la logística del despliegue de 2.500 militares en Galicia durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), celebrado la semana pasada en Vigo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este viernes la base General Morillo de Pontevedra para reconocer el papel de la Brigada Galicia en la organización del dispositivo y felicitar a la unidad por el 60 aniversario de su creación.

La brigada pontevedresa se encargó del alojamiento, la alimentación y el transporte de los efectivos desplazados a Galicia con motivo del DIFAS. La operación, desarrollada con la colaboración del Concello de Vigo, incluyó el empleo de 80 contenedores destinados a duchas y cocinas, además de la contratación de material eléctrico, sistemas contra incendios, vigilancia y servicios de limpieza para garantizar el desarrollo de los actos sin incidentes.

La base General Morillo celebra los 60 años de la Brilat con el respaldo de Defensa / FdV

La Brilat también aportó personal y medios materiales a la exposición estática, que recibió más de 200.000 visitantes, y a la exhibición dinámica celebrada en la playa de Samil. Su participación reforzó el peso de una unidad con amplia experiencia en operaciones internacionales y un fuerte arraigo en la comunidad.

Entre 1995 y 2017, la brigada participó en 31 misiones internacionales en escenarios como Kosovo, Irak, Pakistán, Mali, Senegal, Líbano o Eslovaquia. En el último año, uno de sus hitos fue el ejercicio Strong Lineage de la OTAN, celebrado en Eslovaquia, donde intervinieron 2.000 militares y más de 400 vehículos. También mantiene un papel destacado en la operación Centinela Gallego, orientada a la prevención y lucha contra los incendios forestales.

Durante la visita, Robles inauguró la Sala Histórica de la Brilat, concebida como un recorrido por las seis décadas de trayectoria de la unidad. La ministra subrayó el vínculo de la brigada con la comunidad: «Galicia no se entiende sin la Brilat, ni la Brilat sin Galicia».

La nueva Sala Histórica de la Brilat inaugurada por Robles. / FdV

La base pontevedresa también desarrolla programas de formación para militares de Tropa y Marinería, en colaboración con el SEPE y el Ministerio de Educación. Entre ellos figuran cursos de transporte sanitario, control de plagas y transporte de mercancías por carretera, orientados a mejorar la capacitación y favorecer la inserción laboral al finalizar su etapa en las Fuerzas Armadas.

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Además, el próximo curso está previsto implantar el Grado en Ingeniería de Tecnologías Navales para la Defensa, expedido por la Universidad de Vigo y dirigido a alumnos de la Escuela Naval Militar sin titulación previa.