El Corpus Christi de Pontevedra se reinventa con una 'lluvia' de flores desde los balcones

El crujir de las cajas de cartón y el rítmico deshojar de las flores marcan esta semana el pulso en el Centro Parroquial de Santa María. No hay alfombras este año sobre el granito de las calles, pero en el interior de este taller improvisado el trabajo es, si cabe, más intenso. Un grupo de hombres y mujeres, con los dedos ya teñidos por la savia y el color de las plantas, prepara una revolución aérea para el Corpus Christi: la fe, esta vez, bajará del cielo en forma de lluvia.

Al frente de este engranaje de voluntades está María Cristina Cerviño, una veterana que coordina con precisión el flujo constante de material. Desde el pasado lunes, el cuartel general de la parroquia se ha convertido en un muelle de descarga de la solidaridad vecinal. Llegan hortensias de los jardines de las afueras, mirtos cortados al alba y buganvillas que aportan un contraste magenta a los azules y granates predominantes. El goteo de flores, que empezó tímido a principios de semana, se ha transformado en un torrente tras la llegada de los pedidos de almacenes y las donaciones de particulares, incluso de aquellos que no pertenecen a la parroquia pero que no han querido faltar a la cita.

El cambio de formato ha obligado a una logística de puerta a puerta. Mientras en las mesas se limpian pétalos, un equipo recorre el itinerario de la procesión convenciendo a vecinos y oficinistas para que conviertan sus balcones en estaciones de paso. Mañana, cada uno de estos aliados recibirá una bolsa blanca serigrafiada con el anagrama del Corpus, lista para ser volcada sobre el Santísimo.

Pero entre caja y caja, lo que realmente se cultiva en Santa María es la vecindad. Entre las quince o veinte personas que se turnan a lo largo del día —con picos de actividad al caer la tarde— el trabajo se mezcla con el canto y la confidencia. Es un momento de reencuentro donde se celebra el estreno del nuevo formato, pero donde también se guarda un silencio respetuoso por los que ya no están. En este taller, el Corpus se empieza a celebrar mucho antes de que la custodia recorra las calles; se celebra en cada charla compartida y en cada mano que se ofrece para que, este año, la tradición cree un universo de color en las alturas.

Los voluntarios trabajan desde el pasado lunes para garantizar las lluvias de pétalos en la procesión. / Rafa Vázquez

Toda esta movilización no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una reforma mucho más profunda. Bajo el lema «Elige amar. Elige comunidad», las parroquias del centro urbano de Pontevedra han decidido unirse en una estrategia coordinada que busca renovar las inercias pastorales. Por primera vez, los templos de San Bartolomé, Santa María, San José y la Virgen del Camino ensayan un sistema de alternancia para ganar músculo social y organizativo, uniendo fuerzas también de cara a la futura fiesta de San Sebastián.

El trabajo de recogida y procesado de los materiales se mezcla con los cantos y las confidencias

Este nuevo rumbo interparroquial modificará de forma sustancial los mapas habituales de la celebración festiva. El fin de semana grande arrancará con fuerza mañana sábado por la noche, mudando el epicentro a la parroquia de San José de Campolongo. Allí, a partir de las 20:30 horas, las bancadas se llenarán para conectar en directo con Madrid y seguir la vigilia con jóvenes del papa León XIV. La cita, que pretende ser un termómetro del compromiso de las nuevas generaciones, continuará con una Eucaristía y una posterior vigilia abierta, coordinada por la Adoración Nocturna, estirando la oración hasta la madrugada.

Misa solemne y procesión el domingo

La jornada del domingo concentrará todas las miradas de la ciudadanía en una programación sin coincidencia de horarios. Con el fin de que nadie tenga que elegir entre la liturgia y la calle, se suprimirán algunas de las misas parroquiales habituales de los distintos barrios. El gran oficio solemne comenzará a las 11 horas en la iglesia de San Bartolomé.

María Cristina Cerviño, en primer término, coordina desde hace años los trabajos. / Rafa Vázquez

Al término de la misa y tras el arranque de la procesión, el trabajo invisible de María Cristina y sus voluntarios cobrará sentido. El cortejo enfilará las calles Sarmiento, Pasantería, Antonio Odriozola, A Ferrería, Soportais, Manuel Quiroga, Don Filiberto y Michelena. Un laberinto de piedra donde las hortensias y las rosas de los talleres de Santa María volarán desde las ventanas al paso de la comitiva.

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La última gran novedad de este Corpus reformado aguarda al final del trayecto. Rompiendo con la costumbre, la procesión no regresará a su punto de origen, sino que buscará el corazón neurálgico de la ciudad para recogerse en la plaza de la Peregrina. Será a los pies del emblemático santuario donde se proceda a la bendición general y a la reserva solemne del Santísimo Sacramento, cerrando el círculo de una celebración que ha buscado la implicación compartida de colectivos tan diversos como el Concello, la Diputación, el Gremio de Mareantes y los Amigos do Corpus Vello. Pontevedra se prepara así para un Corpus que se ha diseñado desde abajo, en las mesas de deshoje, para terminar estallando en el cielo de sus calles y plazas más queridas.