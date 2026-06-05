Ciberdelincuencia y robos siguen al alza y mantienen en 9 la media de denuncias diarias en Pontevedra

La ciudad de Pontevedra ha cerrado el primer trimestre de este año con un total de 816 denuncias ante la Comisaría, una media de 9 al día. Es un 2,3% más con respecto al mismo periodo de 2025, pero el aumento se produce una vez más por la cibercriminalidad, sobre todo estafas por internet, ya que esta modalidad se incremente en un 15%. Entre enero y marzo hubo 246 denuncias, a una media de casi tres al día.

Pero en el apartado más convencional, es decir, los delitos cometidos en el territorio, se observa una ligera caída del 2,6%, al pasar de 585 del primer trimestre de 20325 a los 750 de estos tres primeros meses. Pero la caída se produce en los casos de lesiones y peleas, los de carácter sexual y en materia de drogas. Y es que los robos siguen su tendencia al alza, en especial los asaltos con fuerza a domicilios.

Esta modalidad delictiva, que incluye robos en coches, con intimidación, hurtos y en comercios, sumaron entre enero y marzo 230 denuncias, a razón de 77 de media al mes, con especial incremento en los robos en domicilios y establecimientos, que pasaron de 23 en el primer trimestre pasado a los 47 del actual. En cambio, se ha reducido el número de hurtos. En todo el año pasado hubo un total de 885 denuncias por todo tipo de robos, lo que supone una media de 74 al mes. Entre enero y marzo de 2026 esa media ha subido a 77.

Uno de los principales caballos de batalla de las fuerzas del orden es la ciberdelincuencia. En todo 2025 hubo 1.419 denuncias por casos de este tipo, ligeramente por encima de los 1.403 de todo 2024. En el arranque de este ejercicio se acumulan 246 denuncias, 219 de ellas por estafas informáticas.

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En el caso de Marín, la criminalidad convencional ha aumentado más de un 8% con respecto al primer trimestre de 2025, al pasar de 142 a 154 denuncias, lo que supone una media mensual de algo más de cincuenta. En cambio, baja la cibercriminalidad cerca de un 6%, con dos denuncias menos en este periodo que en el de 2025, cuando se formularon 36. En este municipio se registraron entre enero y marzo cuatro delitos sexuales y 46 robos de distinto tipo, en especial hurtos.