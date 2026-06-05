El CEIP San Martiño de Salcedo llena de carreras y emoción las calles de la parroquia

La carrera escolar del CEIP San Martiño de Salcedo convirtió esta mañana las inmediaciones del centro en una fiesta de deporte, convivencia y participación vecinal. Decenas de participantes tomaron la salida en una prueba que reunió a alumnado, profesorado, familias y vecinos de la parroquia pontevedresa, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la implicación de toda la comunidad educativa.

La actividad se desarrolló en el entorno del colegio, donde desde primera hora se preparó el recorrido y la zona de salida. Bajo una pancarta con el nombre del CEIP San Martiño, los participantes iniciaron la carrera entre aplausos y ánimos del público, que se concentró a ambos lados de la vía para acompañar a los escolares durante la prueba.

Más allá del resultado deportivo, la cita tuvo como principal objetivo fomentar la práctica de ejercicio físico entre los más pequeños, reforzar los hábitos saludables y promover la convivencia fuera de las aulas. La carrera permitió, además, visibilizar el papel del colegio como punto de encuentro en Salcedo, una parroquia en la que este tipo de actividades suelen contar con una notable respuesta social.

El ambiente fue uno de los grandes protagonistas de la mañana. Familias, docentes y vecinos siguieron la salida, muchos de ellos con dorsales y ropa deportiva, en una escena que dejó imágenes de entusiasmo, nervios y compañerismo. Los escolares afrontaron la prueba con energía, mientras el público animaba desde las aceras.

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La carrera del CEIP San Martiño de Salcedo se consolida así como una actividad de referencia dentro del calendario escolar, combinando deporte, participación familiar y vida de parroquia. La cita dejó esta mañana una imagen poco habitual en las calles con un colegio entero corriendo unido, con el respaldo de su comunidad más cercana.