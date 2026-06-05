Cáritas Pontevedra abre sus puertas para desmantelar prejuicios sobre la pobreza

El aroma que se escapa de los fogones del nuevo Centro de Atención Integral de Cáritas en Pontevedra no entiende de estadísticas frías. Huele a cocina lenta, al mimo que María José y Eugenia le ponen a los platos cada mañana. Sin embargo, este jueves las puertas de las instalaciones se abrieron de par en par con un propósito que va más allá de mostrar la pintura fresca o el brillo de un edificio recién estrenado. El objetivo real de esta jornada de puertas abiertas era, en palabras de su secretaria y voluntaria, May Corbal, romper los muros invisibles del prejuicio.

«Muchas veces la gente se cree que en Cáritas lo que hacemos es dar ropa y una bolsa de alimentos al mes. Y no es así. Hay que ir un poquito más allá», explica Corbal. El dar una ayuda material es un parche necesario, admite, pero la verdadera batalla se libra en el día a día, ofreciendo un refugio contra la intemperie y el olvido.

Detrás de los grandes titulares sobre la pobreza, el centro funciona como un reloj humano de lunes a domingo. Mientras que el albergue garantiza que 27 personas dejen de dormir al raso cada noche —ofreciéndoles cena, ducha, cama y desayuno—, la planta baja cobra vida como centro de día San Roque. Por allí pasan a diario entre 30 y 40 personas. Son hombres y mujeres que habitan la calle o que necesitan un lugar donde resguardarse para no consumir las horas a la deriva. De ocho a doce de la mañana, y de cuatro a siete de la tarde, este espacio se convierte en su salón: un café caliente, una partida de cartas, la televisión encendida o un ordenador frente al que redactar un currículum o buscar un piso.

«Intentamos, en la medida de lo posible, que la gente salga de esa rueda que se monta y que es tan difícil de desmontar», relata la secretaria del centro. Y a veces, el milagro ocurre. Gracias a la constancia de las trabajadoras sociales y el empeño de los voluntarios, algunos logran dar el salto. «Hay gente que ha salido del albergue y se ha ido a su casa, a una habitación aunque sea. Pero ya no estás metido aquí; estás con tu libertad, con tu independencia, sin estar a las órdenes de horarios de entrada o de salida. Estás viviendo tu vida».

May Corbal, en las cocinas del centro de día de Cáritas. / Gustavo Santos

Al contrario de lo que dicta el imaginario colectivo, el perfil de quien toca a esta puerta no responde a los mitos habituales. Del total de plazas disponibles, la mayoría destinadas a varones, el mapa de la necesidad es nítido. «Aunque la gente crea que aquí son todos extranjeros, está muy equivocada: más del 60% de las personas que viven arriba son españolas», aclara May Corbal. Junto a ellos, rostros de todas las nacionalidades y colores, jóvenes inmigrantes marroquíes o subsaharianos que llegan sin nada, conviviendo con una realidad laboral que desborda a los autóctonos.

«Aunque la gente crea que aquí son todos extranjeros, está muy equivocada: más del 60% de las personas que viven arriba son españolas», aclara May Corbal, secretaria del centro

La franja mayoritaria se sitúa entre los 45 y los 65 años. «Te echan de una plantilla, te dejan en la calle con 60 años y, si no puedes pagar el piso, te quedas fuera», lamenta, sin ocultar la profunda tristeza que le produjo la llegada, este mismo jueves, de un hombre que superaba ya los 80 años.

A mayores, las adicciones al alcohol, el juego o las drogas también forman parte de este complejo puzle humano.

En este engranaje, las normas de convivencia son estrictas, empezando por la higiene. Al ingresar, la ropa se lava por completo y se facilita una muda limpia del ropero; la ducha es obligatoria. «Hay gente que no viene porque se les obliga a ducharse. Se les dice en la puerta, pero si no se quieren duchar, no hay manera», apunta Corbal, defendiendo la dignidad del espacio.

El centro brinda también la oportunidad de tomar un café, descansar, hacer uso del ordenador o conversar. / Gustavo Santos

La estancia en el albergue está pautada para un máximo de tres semanas, debiendo pasar dos meses antes de poder regresar, aunque Cáritas ha multiplicado las excepciones últimamente debido a la crudeza de la realidad social. Postoperatorios, procesos judiciales, enfermedades o trámites de papeles alargan los plazos porque, como recuerda la voluntaria, «no los vas a poner en la calle si salen del hospital». Para los que muestran potencial para consolidar su autonomía, la entidad cuenta con una vivienda de transición en Fernando III, un salvavidas temporal para ahorrar mientras se busca empleo o se asienta un sueldo.

Sin embargo, el gran cuello de botella que desespera tanto a los usuarios como a los propios miembros de Cáritas tiene un nombre: la vivienda. Con habitaciones de alquiler que ya rondan los 400 euros en la ciudad y exigencias de fianzas inalcanzables, la reinserción se vuelve una cuesta arriba casi imposible de coronar para quien apenas cuenta con ingresos mínimos.

Es uno de los aspectos en los que hace hincapié Cáritas a las puertas de la jornada del Corpus, la gran fiesta de la caridad, que celebrará el próximo domingo bajo el lema «Elixe amar. Elixe comunidade» y con la que hace hincapié en la importancia de salir al encuentro de los demás, acogerlos sin juzgar y acompañarlos en su dolor, en su soledad, en la enfermedad o la pobreza.

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Por su parte, a los visitantes que se acercaron al centro lo que más les impactó no fue el albergue, una realidad ya más fotografiada, sino las dimensiones y la calidez del centro de día. Un espacio amplio, cómodo, que «apetece», y que resume la filosofía de esta nueva etapa de Cáritas en Pontevedra: un lugar que no solo ofrece un techo, sino el respeto y los recursos necesarios para volver a empezar de cero.