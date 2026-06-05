C Marí, segundo concierto confirmado para las fiestas de la Peregrina de Pontevedra

Tras la primera confirmación de los conciertos gratuitos de las Festas da Peregrina 2026 en Pontevedra, a cargo del legendario rockero Miguel Ríos, que actuará en la ciudad el próximo 14 de agosto en la plaza de España, este viernes el Concello ha anunciado el segundo componente de este cartel.

Se trata de C Marí, que se subirá al mismo escenario el 10 de agosto.

Tal y como señala el propio Concello, "si hablamos de C Marí estamos ante un artista fundamental de la nueva escena musical, con un camino propio que discurre musicalmente, siempre con elegancia y profundidad, entre el reguetón romántico, el trap, la bachata y más estilos musicales".

Además, "destaca por generar una estética desenfrenada y próxima que engancha y se plasma en sus directos, que son potentes y cuidados".

El artista urbano C Maríí (cuyo nombre real es Carlos Marí Cervera) es originario de Meliana, un pueblo de la provincia de Valencia.

Su estilo se define musicalmente por su versatilidad dentro del género urbano, destacando principalmente en el reguetón romántico, el trap, la bachata y el dancehall.

El artista valenciano abarca desde sonidos oscuros en proyectos como Dark Side EP hasta facetas más melódicas y cantadas.

Sus trabajos transicionan entre el romance profundo y ritmos diseñados para el disfrute, el baile y la espontaneidad en la discoteca.

Sempre Cor representa un punto de inflexión en su carrera. Muestra su lado más maduro, incluyendo colaboraciones de éxito como Contacto junto a Jhon Pollõn y ritmos festivos en Sempapa con Mushkaa

Con Latin Lover Songs ofrece formatos enfocados en transmitir buena vibra, ritmos veraniegos y canciones directas para la fiesta.

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Dark Side fue un trabajo previo centrado en explorar su sonido de trap y un lado más oscuro y estricto dentro de la música urbana.