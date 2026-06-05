El Bachillerato de Artes del IES A Xunqueira I convierte el centro en una gran exposición de fin de curso

Los trabajos del Bachillerato de Artes del IES A Xunqueira I llenan estos días el centro de color, talento y creatividad con una exposición que reúne el recorrido artístico del alumnado de primero y segundo curso. Aulas, pasillos y espacios comunes se han convertido en una pequeña galería abierta al día a día del instituto, donde cada pieza cuenta una parte del proceso vivido durante el curso.

La muestra permite acercarse al trabajo desarrollado en materias como Dibujo Artístico, Diseño, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Fundamentos Artísticos, Proyectos Artísticos y otras asignaturas vinculadas a esta modalidad. En el recorrido pueden verse láminas, estudios de color, composiciones, bocetos, ejercicios de diseño, piezas tridimensionales, maquetas, trabajos textiles y propuestas realizadas con diferentes técnicas y materiales.

La muestra combina dibujo, diseño, volumen, color y proyectos interdisciplinares. / Gustavo Santos

El resultado es una exposición variada, fresca y muy visual, en la que se aprecia no solo el aprendizaje técnico adquirido por el alumnado, sino también su evolución personal, sus intereses y la búsqueda de una voz propia. Hay trabajos minuciosos, propuestas más experimentales y piezas que llaman la atención por su fuerza expresiva o por el uso imaginativo de los materiales.

El profesor de Dibujo Artístico, Joaquín Morales, explica que se trata de una cita que el centro organiza cada año para mostrar «todo el recorrido que han hecho durante este curso». La exposición funciona así como una memoria visual del trabajo diario en las aulas y como una oportunidad para que los estudiantes vean sus obras fuera del contexto habitual de clase, compartidas con compañeros, profesorado y familias.

La exposición refleja el talento y la evolución creativa. / Gustavo Santos

La muestra incluye además trabajos vinculados a una colaboración con un centro de Cáceres, un proyecto en el que se unieron las artes escénicas y las artes plásticas para llevar a cabo una representación teatral. Parte de esas propuestas también forman parte del recorrido expositivo, ampliando el diálogo entre disciplinas y mostrando la dimensión colectiva de algunos de los proyectos realizados.

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Morales subraya que al alumnado le hace especial ilusión ver sus obras expuestas y reconoce que la intención es que las familias también puedan acercarse al centro para conocer de cerca el resultado del curso. Sin embargo, apunta una aspiración pendiente: «Nos gustaría contar con un sitio donde poder hacer esta exposición más accesible al público en general».