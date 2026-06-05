El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés da la bienveida a sus nuevos residentes

El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés dio este viernes la bienvenida en el Hospital Montecelo a los 63 nuevos residentes que iniciarán su periodo de formación en los centros asistenciales de ambos distritos sanitarios. El acto de recepción estuvo presidido por el gerente del área, José Flores Arias.

Del total de plazas incorporadas, 48 corresponden a Medicina. Las quince restantes se reparten entre Enfermería, Farmacia, Química y Psicología. En concreto, se incorporan ocho residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, uno de Enfermería de Salud Mental, uno de Enfermería Pediátrica, dos matronas, un residente de Farmacia, uno de Química y uno de Psicología.

La principal novedad de esta promoción es la llegada, por primera vez, de dos facultativos que realizarán su residencia en las especialidades de Urgencias y Anatomía Patológica dentro del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

La Xunta licita la limpieza de Montecelo y el Provincial por 6,4 millones La Xunta ha licitado por 6,4 millones de euros el servicio de limpieza del actual hospital Montecelo y del Hospital Provincial de Pontevedra. El contrato tendrá una duración inicial de doce meses y su valor estimado asciende a 11,65 millones si se ejecuta la prórroga máxima prevista, de otro año. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de julio. El servicio abarcará la limpieza interior de ambos centros, mobiliario, equipamiento, zonas exteriores y vías, además de la recogida de residuos y ropa sucia, el traslado de ropa limpia y el suministro de productos, maquinaria y útiles necesarios. La superficie incluida ronda los 86.257 metros cuadrados, con más de 5.100 m² de riesgo alto, cerca de 30.000 m² de riesgo medio, más de 34.600 m² de riesgo bajo y otros 16.000 m² de exteriores. Sanidade subraya que la higiene hospitalaria es clave para prevenir infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

Durante el acto, Flores Arias destacó la importancia de estas incorporaciones para el sistema sanitario público de la comarca y trasladó a los nuevos residentes el deseo de que se sientan acogidos, integrados y parte activa de los equipos asistenciales.

El gerente también subrayó el compromiso del Servizo Galego de Saúde con la docencia, la captación de nuevos profesionales y la mejora continua de la calidad asistencial para la población de referencia.

Noticias relacionadas

En la recepción participaron, además, la presidenta de la Comisión de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria, Yolanda Fernández; el presidente de la Comisión de Docencia de Atención Hospitalaria, Luis Anibarro; el presidente de la Subcomisión de Docencia de Enfermería Familiar y Comunitaria, Benito Durán Sineiro; y la presidenta de la Subcomisión de Docencia de Enfermería Hospitalaria, Cristina Sanmartín.