Más de 2,6 millones para siete concellos y turismo en la provincia de Pontevedra

Más de 2,65 millones de euros se destinarán a nuevas inversiones municipales, promoción turística y programas para mayores en la provincia de Pontevedra. La junta de gobierno provincial ha aprobado esta semana varias actuaciones dirigidas a reforzar el apoyo a los ayuntamientos.

La principal partida corresponde al programa Máis Provincia, que distribuirá más de 1,3 millones de euros entre siete concellos a través de su línea 1 de inversiones. Los fondos llegarán a Cambados, Vilanova de Arousa, Cuntis, Soutomaior, Marín, Ponteareas y A Illa de Arousa.

También se han aprobado las bases de una nueva convocatoria de ayudas para municipios de menos de 50.000 habitantes, dotada con 75.000 euros, destinada a material promocional y eventos turísticos. Luis López defendió que estas subvenciones buscan atraer visitantes y desestacionalizar el turismo: «Seguimos dando pasos a favor del turismo, uno de los grandes motores económicos y escaparate de la provincia en el mundo».

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Además, se adjudicó por más de 210.000 euros el programa Provincia Activa 2026, con 160 talleres para fomentar el envejecimiento activo.