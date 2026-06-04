Sanidade Pública denuncia esperas de 18 meses para el especialista en el área

La plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra denunció en la calle el incremento de las listas de espera en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y advirtió de que la situación afecta cada vez a más personas, tanto en Atención Primaria como en las consultas de especialidades y en la actividad quirúrgica. Apoyada por los sindicatos, celebró una concentración ante el Hospital Provincial, donde Juan José Esperón Recarey, de la Federación de Asociacións de Veciños Castelao, leyó un manifiesto.

Alerta la plataforma de que en el área sanitaria hay pacientes que tienen que esperar una media de entre 12 y 15 días para conseguir una cita con su médica o médico de familia. En el caso de enfermería, la espera media se sitúa entre seis y siete días. La organización sostiene además que, de acuerdo con datos de las mutuas, se ha producido un incremento del 40% en la contratación de seguros sanitarios privados.

SOS Sanidade Pública también trasladó las quejas recibidas por las dificultades para contactar telefónicamente con los centros sanitarios. En este sentido, reclamó un aumento de personal tanto en las centralitas como en las líneas disponibles, al considerar que muchos vecinos pierden horas intentando que les atiendan por teléfono para poder concertar una cita médica.

La plataforma alertó igualmente de los retrasos en la atención especializada. Como ejemplo, señaló que en Traumatología la espera media puede situarse entre 10 y 12 meses, e incluso llegar a los 18 meses en alguna otra especialidad. A esta demora se suma, según la organización, una nueva espera cuando el especialista decide que el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente, con retrasos que pueden alcanzar otros seis meses.

SOS Sanidade Pública denunció además que algunos pacientes reciben llamadas en las que se les ofrece ser intervenidos en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez en un plazo de dos o tres meses, mientras que si optan por hacerlo en el Sergas tendrían que esperar entre nueve y doce meses.

La entidad también puso el foco en la situación de las camas hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Según los últimos datos que cita, «el CHOP cuenta con 630 camas instaladas, de las cuales 572 estarían funcionando, lo que supondría que una media de 58 camas no se utilizan».

Ante esta situación, SOS Sanidade Pública exige «transparencia real» en las listas de espera, sin maquillajes ni ocultaciones; prioridad para los casos en los que la demora pueda agravar la enfermedad o provocar invalidez; el uso pleno de los hospitales públicos para consultas, pruebas y quirófanos; y que el 25% del presupuesto total del Sergas se destine a Atención Primaria, con el fin de incrementar el personal y mejorar la calidad asistencial.

La plataforma reclama también dedicación exclusiva y una mejor coordinación entre Atención Primaria y Especializada, así como una red de camas de media y larga estancia y una atención sociosanitaria más eficaz.

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SOS Sanidade Pública concluye que las listas de espera «no son inevitables», sino consecuencia de la falta de recursos, la saturación de la Atención Primaria, el mal aprovechamiento de los recursos públicos y el desvío de pacientes hacia la sanidad privada. «Con la salud no se juega, la salud no puede ser un negocio y la salud no puede quedar en lista de espera», reivindica.