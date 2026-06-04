Un reto por Kilha: se necesita casa de acogida y ayuda pagar 2.000 euros de veterinarios

La asociación protectora Ohana, de Pontevedra, ha lanzado un llamamiento urgente para encontrar una casa de acogida para Kilha, una perra que permanece hospitalizada después de llegar a manos de la entidad en un estado de salud muy delicado. Según relatan desde la protectora, el animal pertenecía a una persona que ingresó en prisión y que, antes de hacerlo, la dejó al cuidado de dos personas mayores. Sin embargo, la atención que recibió no habría sido la adecuada y la perra acabó desarrollando un grave cuadro de desnutrición y enfermedad.

Kilha fue ingresada inicialmente en el Hospital Veterinario de Beade, en Vigo, y posteriormente derivada al hospital Imavet, en Santiago de Compostela, para continuar con las pruebas diagnósticas. En el primer ingreso, los veterinarios tuvieron que drenarle seis kilos de líquido acumulado en el abdomen. La intervención, no obstante, apenas ofreció alivio temporal, ya que el líquido volvía a acumularse pocas horas después.

Durante estos días, la perra fue sometida a analíticas, citologías, radiografías y ecografías, aunque los profesionales no conseguían determinar con exactitud el origen del cuadro clínico. En el líquido abdominal se encontraron bacterias, pero la causa de la afección seguía sin estar clara, por lo que fue necesario realizar nuevas pruebas y un TAC.

La protectora recibió este miércoles los resultados de esa exploración. Según indican, Kilha presenta una neumonía por aspiración, posiblemente provocada tras vomitar y aspirar parte del vómito en algún momento. Las pruebas gastrointestinales no detectaron, en principio, la presencia de tumores, por lo que los veterinarios apuntan a que buena parte de su estado podría estar relacionado con la grave desnutrición que arrastra.

El estado del animal era tan grave que fue ingresada, donde ya mejora. / FdV

Desde Ohana destacan que Kilha «está contenta» y con ganas de salir adelante. El problema ahora es encontrar un lugar adecuado para ella una vez reciba el alta hospitalaria. La asociación explica que, en el estado en el que se encuentra, la perra no puede entrar en las instalaciones de la protectora y necesita una casa de acogida donde pueda continuar su recuperación con tranquilidad, cuidados y seguimiento. «Es mejor un espacio donde pueda estar controlada, donde no coma nada que no deba, ya que tiene que seguir una dieta de buena calidad», advierten los veterinarios a Ohana.

«Ohana lleva varios días buscando acogida, pero no aparece nadie», lamentan desde la entidad, que insiste en la urgencia de contar con una familia temporal para Kilha. La acogida permitiría que la perra abandonase el hospital en cuanto los veterinarios lo autoricen y evitaría alargar un ingreso que, además de no ser el entorno ideal para su recuperación emocional, sigue aumentando los gastos.

La asociación afronta ya una deuda veterinaria superior a los 2.000 euros, a la que se sumarán los costes de los próximos días, ya que Kilha deberá permanecer ingresada al menos varios días más. Por ello, Ohana pide también colaboración económica para poder hacer frente a las facturas derivadas de las pruebas, tratamientos, hospitalización y cuidados especializados. El número de cuenta para hacer aportaciones es el ES88 3070 0047 9462 6189 2027. El código Bizum para donaciones es el 09658.

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El caso de Kilha es, para la protectora, un nuevo ejemplo de la importancia de las casas de acogida en situaciones de emergencia. Son hogares temporales que permiten salvar vidas cuando un animal enfermo, vulnerable o recién rescatado necesita una atención que no siempre puede recibir en un refugio.