Punto y final a la PAU más polémica en Pontevedra: «El examen de gallego estaba filtrado y lo cambiaron»

Los nervios quedaron atrás este jueves en Pontevedra al mismo ritmo al que volaban los apuntes por los aires. Tras tres días llenos de exámenes, los estudiantes que se presentaron a la PAU 2026 cerraron la prueba con una mezcla de alivio, cansancio, incertidumbre y unas insaciables «ganas de verano». En las inmediaciones del campus, varios grupos celebraron el final de una etapa marcada por largas jornadas de estudio, repasos de última hora y alguna polémica que también se coló en las conversaciones en los pasillos.

Entre los alumnos del Sagrado Corazón de Jesuitinas, la sensación general era positiva. «Bien, bien», resumían al salir, aunque con matices. El examen de inglés fue, para algunas, el más complicado. Aun así, el balance final pesaba más por el alivio que por las dudas. «Hasta el 11 de junio no lo voy a pensar. Lo hecho, hecho está; vamos a disfrutar», afirmaba una de las estudiantes sobre la espera de las notas que condicionarán sus estudios del próximo curso.

La jornada dejó también imágenes de celebración. Algunos estudiantes no esperaron ni a San Juan para deshacerse del material de estudio. «Yo ya no me espero, los tiro ya», bromeaba una alumna antes de lanzar los apuntes junto a sus compañeros. Después, el plan estaba claro: comer, descansar, salir y empezar a pensar en un verano que para muchos llega como primera recompensa tras un duro camino en Bachillerato.

Ahora toca esperar a las notas, previstas para el próximo jueves 11 de junio. / Rafa Vázquez / FDV

La PAU de este año tampoco estuvo exenta de comentarios sobre las incidencias detectadas en algunas pruebas. Varios estudiantes mencionaron la controversia en torno a Historia, Dibujo Técnico o incluso el examen de Gallego, sobre el que circularon rumores antes de la prueba. «Ayer estuvo todo el mundo toda la tarde con una revolución porque se filtró el examen de gallego», relataba una alumna, aunque añadía que finalmente no fue el mismo contenido que se había comentado: «Creo que se dieron cuenta y lo cambiaron», aseguraba una de ellas.

En otro grupo, formado por alumnos del Colegio Los Sauces y del IES Torrente Ballester, también predominaban las buenas sensaciones. «Creo que me salieron bien los exámenes; luego lo que tenga que ser será», señalaba uno de ellos. Su compañero coincidía: «Me voy con buenas sensaciones para casa».

Alumnos de Los Sauces y el IES Torrente Ballester hacen balance sobre los exámenes. / Rafa Vázquez

El futuro inmediato pasa ahora por la nota. Algunas estudiantes tienen ya un camino definido: Derecho, ADE, Fisioterapia o Ingeniería de la Empresa figuran entre las opciones. Otras prefieren esperar antes de decidir entre carrera, ciclo o una alternativa fuera de Galicia. «Yo todavía tengo muchas dudas», reconocía uno de los alumnos. Para quienes aspiran a titulaciones con nota de corte alta, la espera será más tensa.

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Preguntados por una frase para resumir estos tres días, dejaron una definición irónica, pero generacional: «Nos lo pasamos muy bien, estamos todos unidos por un mal mayor». Ahora, la PAU ya es pasado. Quedan las notas, las decisiones y sobre todo, disfrutar de un merecido y esperado verano.