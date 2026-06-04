El Puerto de Marín inyecta dos millones más para modernizar su lonja

La lonja pesquera del Puerto de Marín es una de las «joyas» de las instalaciones de la Autoridad Portuaria, que en los últimos dos años ha destinado cerca de tres millones de euros a la modernización de un recinto por el que pasan miles de toneladas de mercancía, Después de mejorar el suministro eléctrico, los pilares y la cubierta, afronta ahora un proyecto de dos millones más para intervenir en su sala de ventas

La Autoridad Portuaria dispone de diversos edificios del sector pesquero, con gran consumo de energía en el puerto de Marín, entre ellos la lonja, construida en el año 1.976 para exposición y subasta de pesca fresca. Tiene una superficie en planta de unos 7.500 metros cuadrados aproximadamente. Dentro de la lonja existe una sala refrigerada conocida como «sala de ventas y exposición» donde tiene lugar la venta exposición y posterior venta de pescado.

El proyecto de mejora indica que «teniendo en cuenta el elevado consumo de las salas de venta y exposición, debido a los sistemas de refrigeración, en su mayor parte, así como otros consumos asociados (iluminación, estación de bombeo, etc.) se determina que, la mejora del aislamiento y la renovación del sistema de climatización del edificio de la sala de ventas de la lonja del puerto de Marín, mejorará en gran medida la sostenibilidad del puerto en su conjunto, así como la eficiencia energética de las actividades del sector pesquero en puerto, con una reducción considerable en las emisiones de CO2 asociadas a la actividad».

Se pretenden resolver diversas deficencias. Así, se subraya que «en la zona de exposición y venta se manipula y expone pescado y marisco fresco. Por motivos sanitarios debe ser una zona limpia, climatizada y con el menor contacto posible con el exterior para evitar entrada de insectos, animales o suciedad». Pero se han detectado anomalías en el pavimento, que «se encuentra deteriorado, repleto de juntas y reparaciones parciales, con hundimientos debido a los huecos en la subbase». Además, el «colector principal de saneamiento se encuentra cerca del fin de su vida útil»

En cambio, «la zona de exposición y subasta está bien aislada térmicamente. La solución empleada de la envolvente formada por paredes y techos de panel sándwich y puertas frigoríficas dobles con vestíbulo de independencia y cortina de aire es muy buena desde el punto de vista térmico». Eso sí, «los materiales constitutivos de la edificación están cerca del fin de su vida útil y se encuentran en mal estado».

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