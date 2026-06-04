Prevenir caídas entre los mayores, objeto de un plan pionero del área sanitaria de Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha completado en el municipio de A Lama un programa de intervención sobre fragilidad y riesgo de caídas dirigido a personas mayores de 70 años, una iniciativa liderada por profesionales de la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria que busca mejorar la capacidad funcional, la autonomía y la calidad de vida de este colectivo.

El programa se desarrolló mediante una colaboración entre el área sanitaria, la Facultade de Fisioterapia de la Universidade de Vigo y el Concello de A Lama, combinando valoración funcional, ejercicio terapéutico multicomponente y educación para la salud.

La intervención permitió acercar un servicio asistencial especializado al propio lugar de residencia de las personas participantes y a lo largo de las sesiones se trabajaron capacidades fundamentales para mantener la independencia funcional, como la fuerza muscular de las extremidades inferiores, el equilibrio, la marcha, la resistencia física, la seguridad al caminar y la capacidad para realizar actividades cotidianas como levantarse de una cadera, subir y bajar escaleras o incorporarse desde el suelo.

La última sesión, celebrada el pasado lunes bajo el título “Tomar as rendas: o que gañastes e como continuar despois do programa”, estuvo orientada a consolidar los aprendizajes adquiridos y a reforzar la importancia de mantener hábitos regulares de ejercicio físico y autocuidado. Durante la jornada se incidió en la necesidad de entender el ejercicio como una herramienta de salud a largo plazo y en la idea de que la autonomía, la seguridad y la confianza también pueden y deben entrenarse.

La Facultade de Fisioterapia de la Universidade de Vigo aprovechó esta experiencia para desarrollar un proyecto de investigación observacional y como contexto formativo para dos fisioterapeutas del Máster en Ejercicio Terapéutico, Anxo Álvarez y Vicky Llamazares, así como para las estudiantes de cuarto curso del grado en Fisioterapia Antía Pazos y Andrea Villaverde.

Los investigadores principales del proyecto fueron el doctor Lorenzo Justo Cousiño, por parte de la Universidade de Vigo, y el fisioterapeuta Guillermo Bilbao Ogando, profesional del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

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Al acto de clausura asistieron el alcalde de A Lama, David Carrera, y las médicas de familia del centro de salud de la localidad, Laura González Caínzos y Vanessa Cernadas Varela, cuya colaboración resultó fundamental para la identificación y captación de las personas participantes.