Poio homenajea a Amelia González con el I Delantal de Honra en la III Gala de la Hostelería

El Concello de Poio se prepara para vivir una de sus citas más emotivas con uno de los sectores que sostendrán el pulso económico y social del municipio durante todo el verano. La III Gala de la Hostelería de Poio, que se celebrará este lunes 8 de junio a partir las 20 horas en el Pazo de Colón, no solo servirá para poner el broche de oro al certamen gastronómico TapeaPoio 2026, sino que inaugurará un galardón con hondas raíces en la historia local: el I Delantal de Honra. Esta primera distinción histórica recaerá en Amelia González, cofundadora de Casa Solla y uno de los pilares indiscutibles que colocaron la cocina de Poio y de toda Galicia en el mapa internacional.

Amelia González, junto a su marido Pepe Solla, transformó aquel viejo y humilde merendero familiar en un santuario culinario que haría historia al conseguir la primera Estrella Michelín para Galicia. Con una trayectoria construida a base de constancia, mirada limpia y un profundo respeto por el producto de la tierra, su labor abrió el camino a las generaciones que hoy lideran la vanguardia gastronómica.

Con el nacimiento de este Delantal de Honra, el Concello busca perpetuar ese legado de entrega detrás de los fogones, reconociendo cada año a profesionales que fueron y son el espejo donde se mira la hostelería de las Rías Baixas.

La entrega de este galardón coincidirá con los excepcionales resultados que deja tras de sí la última edición del TapeaPoio. El certamen cierra sus puertas tras rozar las 7.000 tapas vendidas, una cifra que supone un crecimiento del 30% en comparación con los registros del año anterior, según los datos hechos públicos este jueves por el Concello.

Durante la velada del próximo lunes se desvelarán los premios a las mejores creaciones culinarias, otorgados por los votos del público y por el criterio del jurado experto

Éste destaca que el incremento sostenido tanto en el número de locales participantes como en la afluencia de vecinos y visitantes refrenda el buen momento de un sector que demostró un altísimo nivel técnico, tanto en las propuestas más vanguardistas como en las recetas tradicionales.

Durante la velada del lunes se desvelarán los premios a las mejores creaciones culinarias, otorgados por los votos del público y por el criterio del jurado experto. Asimismo, el Pazo de Colón será el escenario donde se repartirán los más de 60 premios sorteados esta misma mañana en la Casa Consistorial entre los clientes que participaron en las votaciones.

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El lote de galardones, que en conjunto supera los 10.000 euros de dotación gracias a la colaboración del tejido empresarial local, incluye desde experiencias de alta cocina con menús degustación en Pepe Vieira y Casa Solla, hasta estancias en el municipio, lotes de Froiz e Pescamar o viajes en barco a la Illa de Tambo.