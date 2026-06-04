La «parcela de los circos» tendrá dos miradores y un bosque autóctono

El Concello de Pontevedra impulsará la renaturalización integral de la parcela municipal situada en la avenida de Marín, conocida popularmente como la «parcela de los circos», con el objetivo de recuperar la conexión del barrio de Mollavao con la ría de Pontevedra. La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, presentó este jueves el anteproyecto de esta actuación, que supondrá una inversión próxima al millón de euros y que pretende transformar un espacio actualmente degradado en una nueva zona verde de uso ciudadano y alto valor paisajístico.

Vilaverde subrayó que el Gobierno local afronta este proyecto con especial ilusión por lo que representa para Mollavao y para la relación de la ciudad con su litoral. Según explicó, no se trata de una intervención menor ni de una mejora estética puntual. «Cuando decimos actuar sobre ella, no hablamos de hacer un lavado de cara, sino de un proyecto ambicioso que dará a esta zona el tratamiento digno que merece», señaló.

La actuación partirá de una regeneración del terreno desde la base. Para ello, se prevé la retirada de materiales de relleno y escombros existentes en la parcela, así como la incorporación de tierra adecuada para favorecer la revegetación con especies autóctonas y de ribera. El proyecto incorpora además un sistema de recogida de aguas pluviales, que permitirá aprovechar el ciclo natural del agua para el riego de las zonas verdes y, al mismo tiempo, evitar escorrentías.

El diseño paisajístico se organizará en diferentes alturas para mantener la armonía con el entorno y preservar las vistas hacia la ría. En la zona más próxima al litoral se plantará vegetación de ribera de menor porte y se habilitarán espacios de dunas y arena. A continuación, el espacio transicionará hacia una pradera con flores, pensada para el esparcimiento y la convivencia social. En la parte más elevada se creará una zona de bosque autóctono, con arbustos y arbolado adaptado al cambio climático, que generará sombra y permitirá desarrollar usos educativos vinculados a la observación del medio natural.

La nueva parcela será atravesada por sendas realizadas con materiales integrados en el paisaje y contará con zonas de estancia, bancos, iluminación, mobiliario urbano y acabados en piedra del país. El anteproyecto incluye también la construcción de dos miradores, uno de ellos situado estratégicamente para ofrecer una vista completa y privilegiada de la isla de Tambo.

En cuanto a la tramitación administrativa, el Concello ya ha solicitado las autorizaciones necesarias a otras administraciones. El pasado 23 de abril pidió permiso a la Xunta de Galicia, a través del área de Xestión do Litoral, y el 8 de mayo hizo lo propio ante ADIF, por la proximidad de la vía del tren, con expediente iniciado el 1 de junio.

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La ejecución comenzará en cuanto los permisos lo permitan y se coordinará con el avance de las obras del nuevo vial o bypass de Mollavao. Además, Vilaverde avanzó que el Gobierno local trabaja en la desafectación de la parcela trasera para destinarla a un aparcamiento disuasorio, en contacto con la Xunta, con el fin de ordenar la movilidad en el entorno.