El nuevo mercado de Sanxenxo estará listo en 2029

El Concello de Sanxenxo ha licitado esta semana la segunda y última fase del mercado de abastos de Sanxenxo por 5,4 millones de euros, financiado con fondos propios y de la Xunta. El plazo para la presentación de ofertas se cierra el próximo 29 de junio. La ejecución de la obra se estima en 16 meses e incluye el nuevo edificio y la humanización del entorno. Se estima que la sobras podrían comenzar en el último trimestre de este año, con lo que el nuevo edificio podría estar listo en 2029, tras casi una década de trámites desde que se convocó el concurso de ideas en 2020.

El gobierno local destaca que "con esta nueva infraestructura se busca dinamizar la actividad comercial y social, así como ampliar el núcleo comercial hacía este tramo de la Rúa Madrid".

Habrá una plaza en el frontal del edificio, sobre el túnel ya ejecutado, que "será la clave para la pacificación y regeneración del espacio urbano de Rúa Madrid desde Rúa Panadeira hasta su encuentro con Rúa Progreso".

Tras una primera fase en la que soterró el tráfico, a través de un paso inferior en el que ya se contempló espacio para un futuro estacionamiento público con 32 plazas, así como el acceso al mercado y las plantas superiores, el Concello va a sacar a contratación el nuevo edificio de cinco plantas que albergará el mercado de abastos, dependencias municipales, una biblioteca y un aula de estudio y un espacio de restauración.

Aspecto general del futuro mercado / FdV

En concreto, habrá un sótano de 1.447 metros cuadrados, distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas y una planta baja de 494 m2 y un altillo de 324 que acogerá el mercado de abastos. En el primer piso, de 541m2 se ubicarán las dependencias municipales, mientras que en el segundo y tercero (que suman 1.082 m2) se instalarán la biblioteca y la sala de estudios.

Por último, en el bajo cubierta con espacio de terraza, que suman 319 m2 más, se contará con un espacio de restauración.

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Uno de los elementos característicos de la propuesta ganadora del concurso de ideas, “Los Lunes al Sol”, firmada por el arquitecto catalán Tony Bosch, son sus tres fachadas acristaladas. Con el objetivo de que el edificio cumpla con todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior se colocarán 116 paneles fotovoltaicos. De este modo, se instalará un sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas de calor independientes por planta.