El IES Aquis Celenis de Caldas gana 2.000 m2 con una nueva planta y pone el foco en la FP

El IESAquis Celenis de Caldas ya está listo para una nueva etapa, después de varios meses de ampliación en la que se añadió una planta para ganar 2.000 metros cuadtados más y 34 nuevas aulas. este jueves se celebró el acto de inauguración, en el que la Xunta de Galicia puso esta ampliación y rehabilitación integral como "ejemplo del compromiso del Gobierno gallego con un sistema educativo público moderno, accesible y adaptado a las necesidades reales del personal docente, no docente y alumnado".

La ceremonia estuvo encabezado por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, si bien apenas pudo intervenir al padecer aún los efectos de la anestesia tras una viista al dentista, pero sí se atrevió a disputar un peloteo de tenis de mesa con la directora del instituto.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó que esta actuación supuso una inversión de casi 6 millones de euros, lo que ha convertido esta obra en la ampliación de mayor envergadura que se acometió en un centro de enseñanza en Galicia en los últimos meses.

Estudiantes del centro caldense / Iñaki Abella

La modernización de este edificio, que cuenta con casi 40 años de antigüedad, era "una prioridad" para la Xunta, no solo para incrementar el número de plaza, sino para garantizar un espacio cómodo, seguro y eficiente. En esa línea, el proyecto está pensado fundamentalmente para las personas, en concreto para los 39 docentes, los nueve profesionales no docentes y los casi 350 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato que hacen vida en estas aulas. Aunque no imparte Formación Profesional, el conselleiro ya puso el foco en la posibilidad de incluir estos estudios en la oferta futura del centro.

Los trabajos supusieron ampliar en 2.000 metros cuadrados la superficie y favorecieron la creación de 34 aulas nuevas, entre otros equipamientos, y la adaptación del centro a las recomendaciones de espacios flexibles y polivalentes mayores. Asimismo, se construyeron un nuevo gimnasio y vestuarios, se acometió el cambio de 3.059 m² de cubierta, 282 carpinterías, más de mil luminarias, que ahora son led, y se establecieron más de 4.200 m² de falsos techos acústicos, todo con el objetivo de ganar en eficiencia energética.

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Al acto asistió el alcalde de Caldas, el socialista Jacobo Pérez, pero fue el edil de Cultura, Manuel Fariña (BNG), el que señalana que la reforma del centro, "a pesar de suponer una mejora muy necesaria, se queda corta”. Fariña reclama además una ampliación de la oferta educativa.