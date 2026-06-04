Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuga de PovisaExámenes PAU sin revisiónCaso PitanxoTrama Leire DíezOfertas GiráldezTurno de oficioGanadería de Rodeiro
instagramlinkedin

Sanidad pública

Concentración por las mejoras laborales de los fisioterapeutas en Pontevedra

El acto de protesta celebrado ante el Hospital Montecelo de Pontevedra.

El acto de protesta celebrado ante el Hospital Montecelo de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana López

Pontevedra

El Sindicato de Enfermería, SATSE, celebró concentraciones en las cuatro provincias gallegas para reclamar mejoras laborales para los fisioterapeutas de la sanidad pública. En Pontevedra tuvieron lugar ante los hospitales Montecelo y Provincial. La organización denunció el déficit de estos profesionales, una situación que provoca esperas de semanas o meses, posibles empeoramientos de los problemas de salud y un incremento de los costes económicos. SATSE exige un aumento de las plantillas tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, adaptadas a las necesidades reales de la cartera de servicios. El sindicato reclama además una mejora de las retribuciones y condiciones laborales del colectivo.

Concentración por las mejoras laborales de los fisioterapeutas | G. SANTOS

La protesta ante el Hospital Provincial. / Gustavo Santos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents