Sanidad pública
Concentración por las mejoras laborales de los fisioterapeutas en Pontevedra
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Pontevedra
El Sindicato de Enfermería, SATSE, celebró concentraciones en las cuatro provincias gallegas para reclamar mejoras laborales para los fisioterapeutas de la sanidad pública. En Pontevedra tuvieron lugar ante los hospitales Montecelo y Provincial. La organización denunció el déficit de estos profesionales, una situación que provoca esperas de semanas o meses, posibles empeoramientos de los problemas de salud y un incremento de los costes económicos. SATSE exige un aumento de las plantillas tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, adaptadas a las necesidades reales de la cartera de servicios. El sindicato reclama además una mejora de las retribuciones y condiciones laborales del colectivo.
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