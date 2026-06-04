Los coches clásicos invadirán Barro en su Festa do Viño

El Concello de Barro incorpora una nueva actividad a la programación de su XLVII Festa do Viño con la organización de una reunión de motos y coches clásicos, que se celebrará el próximo domingo 21 de junio en horario de mañana.

Esta cita está abierta a la participación tanto de automóviles históricos como de motocicletas, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro obligado para los amantes del motor y del coleccionismo. El público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de un viaje en el tiempo y de ver de cerca verdaderas joyas sobre ruedas, diseños icónicos de otras épocas y vehículos cuidados con esmero que forman parte de la historia automovilística.

La inscripción es totalmente gratuita, aunque la organización recuerda que es de carácter obligatorio con el objetivo de asegurar una correcta logística y distribución de los vehículos en el espacio habilitado.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, agradeció el trabajo de las personas organizadoras y se mostró muy satisfecho con la inclusión de esta actividad en el calendario. También destacó el esfuerzo por ofrecer alternativas variadas durante la Festa do Viño.

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El municipio pontevedrés de Barro celebrará esta cita con los buenos caldos los días 18, 19, 20 y 21 de junio en el Pazo da Crega, con una programación que incluye orquestas, actuaciones para todos los públicos, pruebas deportivas, el tradicional almuerzo vecinal y citas centrales como el certamen de vinos de la D.O. Rías Baixas y el concurso de vinos caseros.