Un coche aparcado en As Corvaceiras cae al mar en Pontevedra

Un coche que estaba aparcado en el puerto de As Corvaceiras, en Pontevedra, se cayó accidentalmente al mar. El vehículo estaba vacío, por lo que no hay que lamentar daños personales, pero quedó sumergido en la totalidad ya que se produjo cuando estaba subiendo la marea, que comenzó a las 13.00 horas aproximadamente.

El accidente ocurrió poco antes de las cuatro de la tarde y hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos y de la Policía Local, según informa el Concello de Pontevedra.

Los efectivos de emergencia, en la zona donde se hundió el coche / Rafa Vázquez

Las mismas fuentes apuntan que el coche estaba estacionado y se precipitó al mar "por motivos desconocidos", aunque todo apunta en principio a algún problema con el freno de mano u otra avería parecida.

Los propietarios ya fueron localizados y advertidos del suceso.

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Los bomberos se han coordinado con Salvamento Marítimo para asegurar vehículo y tratar de retirarlo del agua, con la intervención de varias embarcaciones.