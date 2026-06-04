A vida secreta dos obxectos
El CEIP Portonovo convierte sus aulas en un museo creado por 200 pequeños artistas
El centro reúne durante dos días a familias y alumnado en una muestra de fin de curso con diez salas temáticas con trabajos realizados durante todo el año
El CEIP Portonovo se ha convertidpo en un pequeño gran museo escolar. No al aire libre, sino dentro del propio colegio, entre pasillos, aulas y rincones transformados con mimo, color y mucha imaginación. Bajo el título general de «A vida secreta dos obxectos», cerca de 200 alumnos de Infantil y Primaria, desde los 3 años hasta sexto, participan en una exposición que recoge el trabajo desarrollado durante el curso.
La iniciativa abrió sus puertas hoy y continuará mañana con dos pases, a las 9.30 y a las 12.00 horas, reservados para familias y alumnado debido a las limitaciones de espacio del centro. La propuesta funciona como colofón final a un proyecto educativo en el que cada nivel investigó y reinterpretó un objeto cotidiano como cámaras de fotos, espejos, coches, relojes, espantapájaros, banderas, móviles, objetos de la cultura inglesa o incluso una máquina de café.
«Durante todo el curso trabajamos la vida secreta de los objetos y cada nivel se centró en uno de ellos. Con todo ese trabajo montamos ahora un museo que presentan los propios niños», explica Miriam Rúa, profesora del centro.
El recorrido está compuesto por diez salas temáticas. La visita comienza con una cámara de fotos gigante con luces en la que los asistentes pueden entrar y hacerse fotografías. Después llegan espacios dedicados a las ceras y los colores, otros centrados en los coches, en los relojes o la peculiar sala del espantapájaros.
También hay hueco para la cultura inglesa en «Did you know that?», para las pequeñas figuras y grandes aventuras, para las banderas y para el juego de reflejos y luces, donde el espejo se convierte en el gran protagonista. El recorrido termina en la «Cafetería Morriña», elaborada por el alumnado de quinto tras estudiar la máquina de café.
Las familias recorren las salas acompañadas por los propios escolares, que explican sus trabajos con orgullo y nervios de estreno. En el centro se respira ambiente de fiesta con niños con batas, maquetas, decorados espaciales, mesas llenas de piezas y aulas convertidas en auténticos escenarios.
«Todos esperamos siempre con ilusión el final de curso para ver todo el aprendizaje y los trabajos realizados», señala Rúa. Además, el centro ha habilitado una encuesta mediante código QR para recoger valoraciones y propuestas de mejora tras una visita que ya se consolida como un obligatorio antes de despedir el curso.
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