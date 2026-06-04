Besteiro reclama a Rueda desde Pontevedra activar ya los cribados de cáncer de mama desde los 45 años

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que active ya los cribados de cáncer de mama para las mujeres que tengan entre 45 y 50 años.

Esta medida, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "salva vidas", ha apuntado Gómez Besteiro durante su visita a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra.

"Hay tres años para desarrollar el plan y hasta seis para llegar al 100% de la población, pero vamos a pedir que en Galicia se adelante", ha asegurado el líder de los socialistas gallegos, que estima que estos cribados beneficiarán a unas 116.000 gallegas.

Estas pruebas, ha insistido Besteiro, son "eficaces", ya que antes las tasas de mortalidad estaban en el entorno del 12,5 por mil después de cinco años tras el diagnóstico y con la detección precoz entre mujeres mayores de 50 años "bajaron hasta el 3,8 por mil".

Además, el secretario xeral del PSdeG-PSOE ha recordado que, según datos del propio sistema público de salud, hasta el 10% de los cánceres de mama se registran entre mujeres menores de 50 años.

A preguntas de los periodistas, José Ramón Gómez Besteiro también se ha referido a las protestas que se han registrado este jueves en diferentes ciudades gallegas a causa de las elevadas listas de espera en la sanidad pública.

"Lo que observamos es que, por parte de la Xunta, hay una carencia de planificación para anticiparse a problemas como este", ha asegurado Gómez Besteiro.

A este respecto, ha criticado que el gobierno gallego, por el contrario, sí aborde la cuestión de las bajas laborales "dando palos de ciego".

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El dirigente socialista ha defendido la necesidad de reforzar económicamente la sanidad pública gallega, "pensando, en primer lugar, en la atención primaria, pero también en la asistencia hospitalaria".