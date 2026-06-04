Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Petición Fiscal PitanxoOfertas GiráldezExamen Dibujo PAUMG GaliciaTrama Leire DíezPolémica Nombramiento CGAC
instagramlinkedin

Devolución de la visita

Alumnos de Poio, Sevilla y Barcelona protagonizan un plan de convivencia

Estudiantes participantes.

Estudiantes participantes. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Poio

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, y la concejala de Educación, Natalia Sabarís, recibieron ayer al alumnado del IES de Poio, del IES Joaquín Romero de Sevilla y del Institut Escuela La Mina de Barcelona que participa en el proyecto «Red de centros por la convivencia positivo», un proyecto que supone una oportunidad para compartir experiencias y buenas prácticas en otros contextos, al tiempo que favorece la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad. Además de trabajar en su propio centro, en los últimos dos años los tres centros educativos realizaron cinco movilidades a las distintos ayuntamientos participantes. Después de que el alumnado de Poio visitara Sevilla y Barcelona, ahora les toca ser anfitriones de sus compañeros de proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents