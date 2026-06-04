Alumnos de Poio, Sevilla y Barcelona protagonizan un plan de convivencia

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, y la concejala de Educación, Natalia Sabarís, recibieron ayer al alumnado del IES de Poio, del IES Joaquín Romero de Sevilla y del Institut Escuela La Mina de Barcelona que participa en el proyecto «Red de centros por la convivencia positivo», un proyecto que supone una oportunidad para compartir experiencias y buenas prácticas en otros contextos, al tiempo que favorece la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad. Además de trabajar en su propio centro, en los últimos dos años los tres centros educativos realizaron cinco movilidades a las distintos ayuntamientos participantes. Después de que el alumnado de Poio visitara Sevilla y Barcelona, ahora les toca ser anfitriones de sus compañeros de proyecto.