Seis colegios se acercan a la Guardia Civil de Pontevedra

Alumnos de varios centros educativos de Pontevedra visitan estos días la Comandancia de la Guardia Civil dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos.

El Plan Director de la Guardia Civil es un programa preventivo que acerca a los agentes a los centros educativos para informar, sensibilizar y proteger a los menores frente a riesgos como el acoso escolar, las drogas, la violencia y los peligros de Internet.

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha recibido ya a 382 escolares de los colegios A Xunqueira de Pontevedra, A Reigosa de Ponte Caldelas y Lourido, Viñas, Isidora Riestra y Espedregada de Poio.

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de la Comandancia y acercarse al trabajo que desarrollan diariamente las distintas especialidades de la Guardia Civil.

Los asistentes participaron en una visita guiada en la que se realizaron diversas exhibiciones y presentaciones a cargo de componentes de distintas unidades, quienes explicaron sus funciones, medios materiales y procedimientos de actuación. Entre las especialidades presentes se encontraban: Seguridad Ciudadana, Seprona, Tráfico, Policía Judicial, Servicio Cinológico, USECIC, Equipo Pegaso, GEDEX Y Plan Director.

Asimismo, los alumnos pudieron interactuar con los agentes, resolver sus dudas y conocer de cerca algunos de los recursos técnicos y vehículos utilizados en el desempeño de las diferentes misiones encomendadas al Cuerpo.

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Este tipo de actividades tienen como objetivo "fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la convivencia, así como dar a conocer la labor preventiva y de servicio público que desarrolla la Guardia Civil", sehgún destaca la Comandancia.