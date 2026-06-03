Seis colegios se acercan a la Guardia Civil de Pontevedra
Más de 380 alumnos conocen la Comadancia dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos
R. P.
Alumnos de varios centros educativos de Pontevedra visitan estos días la Comandancia de la Guardia Civil dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos.
El Plan Director de la Guardia Civil es un programa preventivo que acerca a los agentes a los centros educativos para informar, sensibilizar y proteger a los menores frente a riesgos como el acoso escolar, las drogas, la violencia y los peligros de Internet.
La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha recibido ya a 382 escolares de los colegios A Xunqueira de Pontevedra, A Reigosa de Ponte Caldelas y Lourido, Viñas, Isidora Riestra y Espedregada de Poio.
Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de la Comandancia y acercarse al trabajo que desarrollan diariamente las distintas especialidades de la Guardia Civil.
Los asistentes participaron en una visita guiada en la que se realizaron diversas exhibiciones y presentaciones a cargo de componentes de distintas unidades, quienes explicaron sus funciones, medios materiales y procedimientos de actuación. Entre las especialidades presentes se encontraban: Seguridad Ciudadana, Seprona, Tráfico, Policía Judicial, Servicio Cinológico, USECIC, Equipo Pegaso, GEDEX Y Plan Director.
Asimismo, los alumnos pudieron interactuar con los agentes, resolver sus dudas y conocer de cerca algunos de los recursos técnicos y vehículos utilizados en el desempeño de las diferentes misiones encomendadas al Cuerpo.
Este tipo de actividades tienen como objetivo "fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la convivencia, así como dar a conocer la labor preventiva y de servicio público que desarrolla la Guardia Civil", sehgún destaca la Comandancia.
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