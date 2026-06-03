El Puerto de Marín acentúa su tráfico internacional, con Brasil, Países Bajos y EEUU a la cabeza

El Puerto de Marín cerró el ejercicio de 2025 con 2,3 millones de toneladas, una cifra algo por debajo de los 2,6 del récord histórico de 2024 y gran parte de estos tráficos se debe al comercio internacional, un mercado del que depende en gran medida el recinto marinenses, ya que las exportaciones e importaciones suponen casi 2,2 millones de toneladas, alrededor del 95% de toda su actividad.

Según la Memoria del pasado año, que acaba de publicar la Autoridad Portuaria, son al menos 115 los países con los que se mantienen tráficos regulares, pero apenas media docena acaparan la mitad de todos, con dos que destacan de forma especial sobre los demás. Se trata de Brasil y Países Bajos. Con el primero se alcanzaron en 2025 las 416.000 toneladas, el 18% del total, mientras que Países Bajos suma 230.000 toneladas más. Llama la atención, por su parte, el caso de Ucrania , que históricamente era uno de los países clave para el Puerto de Marín debido a la importación de graneles sólidos (cereales). En 2024 aparecía con 386.161 toneladas, mientras que en 2023 llegó a 174.000. Si embargo, ahora figura en medio de la tabla, con apenas 35.000 toneladas en todo el año.

Después de esos Brasil y Países Bajos, que se acercan al 30% de los tráficos internacionales totales, en la actividad exterior de los muelles marinenses, aparece en tercer lugar Estados Unidos (158.000 toneladas), Canadá (136.000), Polonia (118.000) y Francia (116.000). Todos ellos suman la mitad de todos los tráficos. Alemania (100.000), Argentina (99.000), Dinamarca (70.400) y Perú (67.000) completan el listado de los diez primeros países con más relación con Marín, mientras que China escala hasta el puesto once, con 63.000 toneladas, por delante de Bélgica, Corea, Turquía, Uruguay, Grecia o Letonia. Los tráficos con otros puertos españoles registran un retroceso. España figura en el lugar 18 de la actividad marinense con menos de 28.000 toneladas.

A lo largo del pasado año atracaron en los muelles marinenses 519 mercantes, 84 españoles y 435 extranjeros, que navegan bajo más de treinta banderas: 119 de los Países Bajos, 84 de España, 66 de Portugal, 54 de Antigua y Barbuda, 27 de Gran Bahamas o 25 de Chipre, además de otras como Liberia, Panamá, Islas Marshall o Barbados. Fueron, entre otros, 38 graneleros, 321 de carga general, 55 portacontenedores y 190 de otro tipo. Además, la Memoria de 2025 recoge un total de 231.468 pasajeros (115.734 embarcados y misma cifra desembarcados) del denominado «tráfico interior o local» es decir, viajes por la ría o a alguna isla del Parque Nacional Illas Atlánticas.

En cuando a los productos con mayor presencia en los muelles marinenses, destacan los cereales y piensos, con más de 850.000 toneladas el pasado año. La pasta de papel alcanzó las 332.000 toneladas y los productos siderúrgicos sumaron 291.000 toneladas. La pesca congelada llegó a las 47.000 toneladas.

La cifra de negocio se mantiene por encima de los 10 millones de euros

La Autoridad Portuaria explica que «el importe Neto de la Cifra de Negocio a cierre del ejercicio 2025, en coherencia con la evolución del tráfico portuario ha experimentado un descenso del 4,13%, pero por encima de los 10 millones de euros». Las tasas portuarias suponen el 88% y las tarifas el 12% restante.

Respecto a los gastos de explotación, entre ellos el de personal, «la cifra se ha incrementado en un 5,54% con respecto a 2024. Los gastos de personal experimentan un incremento de un 9,26% como consecuencia de la aplicación de los acuerdos de empresa para el personal sujeto a convenio en el ejercicio 2025 y de las actualizaciones salariales aprobadas para el conjunto de empleados públicos»..

La partida «otros gastos de explotación» presenta una «subida del 7,68% con motivo de la compensación de fluctuaciones al alza y a la baja de los distintos conceptos de gastos que lo componen, destaca en particular el incremento de un 13,23% en concepto de reparaciones y conservación, mientras que suministros y consumos sigue la tendencia a la baja con un 2,13%»

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Los ingresos financieros al cierre del ejercicio 2025 «se corresponden fundamentalmente con el importe de los intereses derivados de las inversiones financieras a corto plazo que la entidad mantuvo en el ejercicio. Con todo ello, el resultado del ejercicio asciende a 1.081.495,28 euros después de impuestos, lo que permite continuar con el equilibrio económico-financiero de la entidad con ausencia de endeudamiento externo y un rendimiento razonable de la actividad compatible con una estabilidad a medio plazo de las cuotas de tasas y tarifas portuarias».