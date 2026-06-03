Premio Solidario de Seguridad Vial a la Red de Ciudades que Caminan, que preside Pontevedra

La Fundación Línea Directa ha otorgado su Premio Solidario de Seguridad Vial a la Red de Ciudades que Caminan, dentro de los premios periodísticos anuales que entrega la entidad. “Un estímulo para seguir transformando las ciudades en espacios cada vez más seguros”, dijo el presidente de la Red y alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores en la ceremonia de entrega, celebrada en Madrid este martes.

“Si con el carné por puntos disminuimos sustancialmente el número de siniestros viales en carretera, en ciudad todavía existe una gran violencia vial, y en eso trabaja la Red de Ciudades que Caminan: en hacer de las ciudades espacios más amables y disminuir con ello el gran número de siniestros que todavía se registran”, dijo Lores tras recibir el galardón de manos del director general de Tráfico, Pere Navarro.

“Tenemos que recordar que las ciudades no son para correr y que la velocidad es la clave de la seguridad… por eso luchamos por la ciudad 30 - 20 -10 según el tipo de calles y su función, ya que el número de coches que necesitan las ciudades es muy inferior al que habitualmente existe y tenemos que ir restringiendo su uso en el espacio urbano”, en palabras de Lores, que agradeció al jurado de los premios y el comité de expertos sus decisiones.

Las dos entidades finalistas en el Premio Solidario eran la Red de Ciudades que Caminan y la Asociación Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial. Entre los méritos que vio el jurado en la Red “situar a los viandantes en el centro de la movilidad urbana, promoviendo que el espacio público sea un lugar seguro, accesible y agradable para caminar, estar y socializar”.

También reconocen que “actúa como agente influyente en políticas públicas relacionadas con urbanismo, movilidad y espacio público. Inspirada en referentes como la Carta Internacional del Caminar, asesora a administraciones en estrategias para priorizar al peatón y transformar los entornos urbanos hacia modelos más saludables y sostenibles. Se ha consolidado como un referente en materia de movilidad peatonal, fomentando un trabajo colaborativo que impulsa ciudades más habitables y equitativas”.

La Red, según reconoce Línea Directa, “mantiene una relación directa con la seguridad vial, ya que su misión de priorizar al peatón en el espacio urbano implica transformar las ciudades en entornos más seguros, accesibles y saludables. Al promover la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y el rediseño del espacio público para reducir conflictos entre vehículos y viandantes, la Red contribuye a disminuir la siniestralidad, especialmente la que afecta a colectivos vulnerables como personas mayores, niños y peatones en general”.

Destaca el informe de la propuesta que la entidad municipalista desarrolla un importante trabajo de asesoramiento técnico y acompañamiento a administraciones públicas en el diseño de ciudades que priorizan la seguridad del peatón: “Su experiencia en acciones formativas y difusión de buenas prácticas la posiciona como un referente en políticas que integran movilidad sostenible, seguridad vial y calidad urbanística. Este papel de liderazgo técnico y pedagógico refuerza su candidatura a iniciativas que reconocen la mejora del tráfico y la protección de las personas en el espacio urbano”.

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Los premios periodísticos se otorgaron en la categoría de Prensa Escrita a Sergio Amadoz, del suplemento El Motor del diario El País; en radio a Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia, y en televisión a Sandra Mir, de Informativos Cuatro. También se entregó un emotivo Premio de Honor, otorgado a título póstumo al recientemente fallecido periodista Fernando Ónega, que recogió su familia.