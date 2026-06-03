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Pontevedra pone a punto los árboles de su "campo da festa"

Realiza trabajos de mantenimiento y poda de los ejemplares de la Alameda para evitar accidentes durante las celebraciones festivas de la Peregrina

Las labores obligan a acotar el paso por la Alameda

Las labores obligan a acotar el paso por la Alameda / Gustavo Santos

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Nicolás Davila

Pontevedra

A apenas dos meses para que la Alameda de Pontevedra se convierta en el "campo da festa" de la ciudad, con la instalación de las atracciones de la Peregrina, el Concello ha iniciado los trabajos de mantenimiento y poda en el arbolado de este parque. Se trata de eliminar ramas secas y otros elementos que puedan ocasionar algún accidente para los usuarios y, sobre todo, en plenas fiestas.

La Concejalía de Servizos Urbanos Básicos, gestionada por el concejal Xaquín Moreda, comenzó estas labores una vez pasado el período de lluvias del invierno.

Estas tareas se centran en la mejora estructural y de salud de la masa arbórea de este parque urbano. En concreto, los operarios realizan labores de poda, limpieza de ramas secas, clareo de las copas y la retirada de aquellas ramas que se encuentran entrelazadas.

Un operario subido este miércoles a uno de los árboles

Un operario subido este miércoles a uno de los árboles / Gustavo Santos

Estas intervenciones se llevan a cabo en los diferentes ejemplares de gran porte que conforman las filas del paseo, entre los que destacan especies centenarias como los plátanos de sombra, robles del país y tilos. Para ello, los especialistas realizan trabajos en altura.

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Para garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo de estas intervenciones, el espacio de actuación se encuentra acotado y delimitado con cintas de señalización. Esta medida preventiva tiene como objetivo principal evitar que se produzcan desprendimientos de madera y restos vegetales que puedan hacerle daño a las personas que transitan y pasean habitualmente por este entorno.

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