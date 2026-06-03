Marín ya luce photocall

Tras la reciente apertura del nuevo Auditorio de Marín, el municipio suma ahora un nuevo atractivo turístico y un nuevo elemento de identidad colectiva con la instalación de las letras corpóreas que conforman el nombre de la villa. Se trata del particular photocall que da la bienvenida a visitantes y vecinos.

Las nuevas letras, realizadas en hormigón y con una altura de 1,50 metros cada una, quedaron situadas en la plaza abierta frente a la fachada principal del nuevo centro cultural, en un espacio que" se está consolidando como uno de los nuevos puntos de encuentro y convivencia del casco urbano", según el gobierno local.

Esta intervención permitirá que tanto visitantes como vecinos cuenten con un nuevo reclamo para inmortalizar su visita y compartir su experiencia en la villa.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacó que “estas letras están llamadas a convertirse en un punto de referencia para todas las personas que nos visiten, pero también para los propios marinenses. Queremos que la gente presuma de Marín, que se haga fotografías aquí, que enseñe los cambios tan importantes que estamos viviendo y que comparta el Marín que se está transformando”.

La regidora puso en valor la localización escogida para su instalación, señalando que “desde este punto se puede apreciar uno de los entornos más emblemáticos de nuestro casco urbano, con la Plaza de España y el nuevo auditorio como protagonistas. Estamos creando espacios para vivir, para disfrutar y para sentir orgullo del lugar en el que vivimos”.

Desde el gobierno local animan a la ciudadanía y a las personas que visiten la localidad a acercarse hasta este espacio, realizar sus fotos y vídeos y compartirlas en las redes sociales etiquetando al Concello de Marín, contribuyendo así a la promoción y difusión de este nuevo símbolo de la villa.

Paralelamente, siguen las obras de ajardinamiento de los parterres situados en el entorno del auditorio, financiadas con fondos europeos.

En estos espacios se plantan distintas variedades vegetales inspiradas en el concepto de jardín inglés, que permitirán crear un conjunto paisajístico atractivo, integrado y lleno de color a medida que las especies crezcan y si desarrollen.

La alcaldesa recordó que esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos europeos, “que nos está permitiendo seguir mejorando la imagen de todo este corazón urbano y de nuestra conexión con el litoral, como es en la zona de la dársena”.

Otra de las actuaciones en marcha es la mejora del entorno de la dársena portuaria del antiguo Cementerio de Chalanas. Los trabajos se encuentran ya en una fase muy avanzada, especialmente en la construcción de los bancos que formarán parte de este nuevo espacio recuperado para la ciudadanía.

Además, en los próximos días se instalará una placa de acero diseñada en colaboración con el Museo do Mar de Marín, que servirá como homenaje a los hombres y mujeres del mar, reconociendo su contribución a la historia, a la identidad y al desarrollo de la villa. También está prevista la próxima puesta en marcha de los juegos de agua del Paseo Alcalde Blanco.

Próximas citas culturales y sociales en el Auditorio

Mientras tanto, el nuevo Auditorio de Marín amplía programación cultural. La próxima cita abierta al público será el miércoles 10 de junio, a las 19.30 horas, con la celebración del concierto de música militar con motivo del 60 aniversario de la Brilat.

En la cita participarán la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar, la Banda de Guerra de la Brilat y la Banda de Música Airiños de San Xulián. La entrada será libre hasta completar la capacidad del recinto.

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Por último, María Ramallo animó a los vecinos a participar activamente en esta nueva etapa que vive a villa. “Queremos ver estas letras llenas de vida, de fotografías y de recuerdos. Animamos a todo el mundo a acercarse, asistir a los eventos del Auditorio y antes hacer su instantánea”, concluyó.