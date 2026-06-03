Ledicia Costas y Sara Vila dan voz en Pontevedra al auge de las escritoras gallegas

Ledicia Costas y Sara Vila cerraron este miércoles en Pontevedra el ciclo Faladoiros Feministas 2026 con una conversación centrada en la presencia, la proyección y los desafíos de las mujeres en la literatura gallega actual. La cita, titulada «A voz escrita das mulleres», se celebró finalmente en la Casa das Campás después de que el aviso de meteorología adversa obligase a modificar el emplazamiento previsto.

El encuentro, que comenzó a las 19.00 horas, puso el broche final a un ciclo promovido por la Concellería de Igualdade, dirigida por Anabel Gulías, dentro del programa Primavera Feminista. La charla estuvo conducida por la periodista Laura Fresneda y reunió a dos autoras de generaciones distintas que compartieron experiencias sobre la creación literaria, el mundo editorial, la crítica y la vida.

Durante el faladoiro, Costas y Vila reflexionaron sobre el auge de las escritoras gallegas, cuyos libros figuran entre los más leídos, obtienen premios y ocupan un espacio cada vez más visible en el panorama cultural. Obras como «Pel de Cordeiro», de Ledicia Costas, y «O incendio», de Sara Vila, sirvieron como punto de partida para abordar una realidad literaria en transformación, aunque todavía atravesada por desigualdades.

Asistentes a la charla / Rafa Vázquez

La conversación también puso sobre la mesa cuestiones como la exposición pública de las autoras, las críticas que reciben, los criterios de selección editorial o el papel de los jurados en los premios literarios. El debate incidió en que, pese al reconocimiento creciente de muchas escritoras, ámbitos como las editoriales, la crítica o los patrocinios continúan marcados por dinámicas tradicionalmente masculinas.

Ledicia Costas, colaboradora de FARO, es una de las voces más reconocidas de la literatura gallega contemporánea. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015, ha construido también una sólida trayectoria en la narrativa para adultos con títulos como «Golpes de luz», «Infamia» o «Pel de Cordeiro», obras protagonizadas por mujeres que se enfrentan al poder establecido.

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Por su parte, Sara Vila, natural de As Neves y formada en el periodismo, se ha abierto paso en la literatura gallega con una obra breve pero de notable impacto. Su novela «Oito días sen Eva Cortes», inspirada en la desaparición de la pontevedresa Sonia Iglesias, marcó su despegue como narradora. El acto cerró así una edición de los Faladoiros Feministas centrada en el pensamiento crítico y la igualdad.