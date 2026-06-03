Fotografía
Jorge Lens, premiado por PhotoEspaña nun certame de arte urbana
A imaxe do profesor pontevedrés foi tomada na Coruña e ten como protagonista un fotomatón
O fotógrafo e profesor da Facultade de Comunicación Jorge Lens foi recoñecido como un dos gañadores de RecorridosUrbanosPHE26, certame de PhotoEspaña e One Shot Hotels centrado na fotografía urbana en Instagram.
A súa imaxe, tomada nun fotomatón preto do Coliseum da Coruña antes dun concerto de Rigoberta Bandini, foi seleccionada entre preto de 2.500 propostas.
Lens, que xa fora finalista na edición anterior, recibe o premio como un estímulo para seguir confiando na fotografía nun contexto marcado pola intelixencia artificial.
A obra formará parte dunha exposición colectiva en Sevilla, dentro da programación de PhotoEspaña 2026, que poderá verse do 3 de xuño ao 13 de setembro no hotel One Shot Conde Torrejón. O galardón inclúe unha dotación de 500 euros.
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