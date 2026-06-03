Galicia busca liderar la innovación forestal con un foro pionero en Pontevedra

Quince proyectos de innovación forestal procedentes de Galicia, Asturias, Navarra, País Vasco e incluso Uruguay se darán cita este viernes en Forest Link 2026, un nuevo foro que nace con el objetivo de conectar investigación, tecnología, emprendimiento y el tan importante sector forestal gallego. La iniciativa pretende dar respuesta a una carencia detectada en Galicia que corresponde con la falta de espacios específicos donde los proyectos emergentes vinculados al monte puedan llegar a sus potenciales clientes, desde comunidades de montes y propietarios hasta empresas del sector.

El encuentro, impulsado por Craftium con el apoyo del Plan Social de Ence Pontevedra, busca situar a Galicia como referente en innovación forestal, en un momento en el que el sector reclama mayor profesionalización y nuevas herramientas para afrontar todos sus retos. «Forest Link busca dar visibilidad a proyectos emergentes, en fase de investigación o iniciativas que ya tienen producto en el mercado, pero que no logran llegar a sus clientes», explicó Patricia Martínez, representante de Craftium. La consultora, con sede en Vilagarcía y actividad en toda Galicia, está especializada en emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

La jornada contará con una quincena de proyectos seleccionados, que dispondrán de cinco minutos para presentar sus propuestas. El programa se dividirá en dos grandes bloques: por la mañana, iniciativas vinculadas a innovación, tecnología y digitalización; y por la tarde, propuestas centradas en investigación, bioeconomía y biotecnología.

Entre los participantes figuran proyectos de la Misión Biológica de Galicia-CSIC, la UVigo, la USC, spin-offs universitarias y cooperativas con actividad en I+D+i. Además, el foro contará con el respaldo de entidades como el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, Gradiant, el Campus Terra de la USC, el Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal de Galicia.

La organización destaca que el interés generado ha superado las previsiones iniciales, con cerca de 100 asistentes inscritos y una agenda pensada para facilitar contactos reales entre promotores, empresas y agentes del monte. «Queremos que los asistentes conozcan previamente los proyectos para que puedan preparar reuniones y generar oportunidades desde el primer momento», señalaron desde Craftium.

El peso del sector explica la apuesta. En Galicia existen unas 3.300 empresas forestales, una actividad que representa cerca del 1,7% del PIB gallego, genera casi 20.000 empleos directos y alcanza unos 70.000 puestos si se suma el empleo indirecto. Solo el sector de la madera concentra alrededor de 11.500 empleos directos y el conjunto forestal supone cerca del 12% de la industria gallega.

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Desde Ence subrayaron que Forest Link encaja con los objetivos de su Plan Social al tratarse de un proyecto nacido en el territorio y orientado a crear oportunidades de futuro. «Es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre entidades, profesionales y organizaciones puede traducirse en oportunidades reales para Galicia», destacaron.