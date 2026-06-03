Dejar de fumar 50 años después: «Ahora camino 14 kms al día y subo escaleras»

La vida de Mariú Pendás, de 68 años, ha cambiado radicalmente desde que dejó de fumar. Puede sonar a «cliché», pero ella misma explica que desde que abandonó el tabaco es capaz de caminar 14 kilómetros al día y de subir escaleras, algo impensable hace ocho meses, cuando tomó la decisión.

«Estoy muy orgullosa», dice feliz en la Praza da Peregrina de Pontevedra, en donde participó en una actividad de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

«Empecé con la mayoría de edad a fumar, a los 18, y tengo 68. Fumadora de 20 pitillos de tabaco rubio al día, lo dejé hace ocho meses animada por mi marido, que falleció con cinco tipos de cáncer (tres de garganta, uno de pulmón y uno de pleura) y después de una dura lucha de 15 años», explica a FARO esta mujer, que no se cansa de agradecer el valioso apoyo, «a todos los niveles», que le brindó la AECC en esos momentos durísimos.

Mariú Pendás realizó en la mesa informativa de la asociación la cooximetría, una prueba rápida y no invasiva que mide la cantidad de monóxido de carbono, CO, en el aire espirado, que permite evaluar el consumo de tabaco y la exposición a ambientes con humo, incluida la contaminación.

El resultado en su caso fue de un índice de 3 en CO (ppm), muy bueno teniendo en cuenta que una persona no fumadora suele dar 1, mientras que alguien que consume tabaco da a partir de 8 normalmente.

Visibilizar los riesgos

La Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra salió este miércoles a la calle para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos del tabaquismo y el auge de los nuevos dispositivos, como los vapeadores, especialmente entre la población joven. La acción buscó trasladar el debate sobre el consumo de tabaco al espacio público.

Patricia López, técnica de promoción de la salud de la AECC, explica que es importante «visibilizar los riesgos del tabaco y de los nuevos dispositivos» y abrir una reflexión social sobre un hábito que continúa muy presente pese a la información disponible.

Advierte de que los nuevos dispositivos no ayudan a reducir el problema, ya que en muchos casos funcionan como «puerta de entrada» al consumo de tabaco. Según indica, la industria tabacalera ha contribuido a crear la percepción de que estos productos son más saludables, «nada más lejos de la realidad».

Campañas de sensibilización

Desde la AECC desarrollan diferentes campañas de sensibilización, entre ellas la iniciativa en redes sociales «Que no te vendan humo», centrada en desmontar el marketing que presenta a los vapeadores como productos inocuos. López compara la relación con el tabaco con una «relación tóxica», por la dependencia que genera y la dificultad que supone abandonarla.

Otra de las líneas de trabajo de la asociación es el programa «Espacios sin humo», que se desarrolla en colaboración con administraciones y entidades. Su objetivo es promover lugares libres de humo mediante señalización específica. Aunque estas señales no implican sanción administrativa, tienen, según explica López, «un poder disuasorio» que contribuye a proteger a la ciudadanía de la exposición al humo.

La prevención en edades tempranas es otra de las prioridades de la entidad. La técnica de promoción de la salud destaca que la AECC imparte charlas dirigidas a la población infantojuvenil, un colectivo en el que ha aumentado el consumo de vapeadores. En este sentido, subraya la colaboración de los centros educativos, que también han detectado el problema y demandan apoyo. «Lo que se trata es de darles información veraz, más allá de la que van a encontrar en las redes sociales, que todos sabemos que no siempre es la mejor información», apunta.

El tabaco está detrás de la mitad de los cánceres prevenibles

Además, Patricia López destaca la relación directa entre tabaco y cáncer. Según señala, el tabaco está detrás de casi el 50% de los cánceres prevenibles y no solo se vincula al cáncer de pulmón. «Provoca hasta 20 tipos de cáncer y subtipos, desde pulmón, boca y laringe hasta vejiga y riñón», explica. Por ello, insiste en la importancia de concienciar sobre un hábito evitable: «Podemos elegir más salud».

La Asociación Contra el Cáncer también ofrece programas de deshabituación tabáquica. Este año, según indica López, se están centrando especialmente en la población oncológica, dentro de lo que denomina prevención terciaria. El objetivo es ayudar a las personas con cáncer que mantienen el hábito tabáquico a dejar de fumar, ya que abandonar el tabaco favorece su recuperación.

«El tabaco es una adicción, realmente es una relación tóxica», afirma la técnica de promoción de la salud, que defiende la necesidad de acompañar a las personas fumadoras en el proceso de abandono. En cuanto a los resultados de estos cursos, explica que la adherencia se sitúa en torno a la mitad de los participantes, un dato que valora positivamente. «Con que haya uno que deje de fumar, siempre merece la pena», considera.

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