El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022

Llega el verano y la ciudad ya cruza los dedos para no atravesar las crisis que ha padecido en los últimos años en esta época: la falta de agua en el río Lérez, que ha provocado ya varios estados de prealerta y recomendaciones sobre un consumo responsable. Sin embargo, aunque se anuncian lluvias, no muy abundantes, para estos días, la situación con la que comienza el mes de junio no es la mejor.

El embalse del Pontillón, habitual reserva de agua para las épocas más comprometidas, presenta el nivel más bajo de los últimos cuatro años, con una ocupación algo por debajo del 90%, a casi diez puntos de la que presentaba hace un año. No es una situación ni mucho menos preocupante, pero sí llama la atención que a ese índice raras veces se baja. Así, en junio de 2025 estaba a más del 99 y rondaba el 95% a estas alturas del año en los dos ejercicios anteriores. En 2022 no llegaba, eso sí, al 86%.

El Pontillón se utiliza buena parte del año como fuente de abastecimiento para la población, con el fin de ahorrar gastos de energía con el bombeo del río Lérez, pero es en esta época cuando se cierran esas tuberías de la presa, para conservar sus reservas, y se utiliza solo el agua del río, que tampoco muestra su mejor cara, ya que las escasas precipitaciones y el intenso calor de las pasadas jornadas ha reducido su caudal.

En los últimos treinta días se han recogido en la estación de Meteogalicia en Campolongo alrededor de 80 litros, En los últimos tres meses, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, se acumulan apenas 191 litros, muy lejos de los 411 del mismo periodo de 2025.

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Es ahora cuando comienzan los análisis más exhaustivos de Augas de Galicia, un organismo que hace años anunció la creación de un ente supramunicipal para gestionar el agua del Lérez entre todos los municipios de la ría que se abastecen de él. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a cuajar, al parecer por las posibles reticencias de algún concello implicado por el precio del metro cúbico que supondría este nuevo sistema.