Cortada la calle García Camba de Pontevedra por un fuerte olor a gas

Los Bomberos de Pontevedra mantienen cortada al tráfico en la mañana de este miércoles la calle García Camba, en pleno centro urbano, tras el aviso de un fuerte olor a gas en la zona.

Tras desplegar dos de sus vehículos e instalar cintas de emergencia, los efectivos municipales realizan mediciones para tratar de localizar la posible fuga o determinar si el olor procede de las redes de alcantarillado.

El operativo se sitúa muy cerca de las oficinas de Correos, si bien las mediciones se centran en el garaje de un edificio colindante.

Aunque el tráfico está cerrado, sí se permite el paso peatonal por la acera opuesta a la del citado inmueble.

Se da la circunstancia de que a pocos metros de García Camba, otra calle, la de Riestra, también está cortada al tránsito rodado. No obstante, en este caso se trata de un cierre que se produce desde hace días por los trabajos de desmontaje y derribo del edificio de esa calle que fue pasto de las llamas en julio de 2025.

Noticias relacionadas

Esta demolición comenzó hace varias semanas y ya se ha retirado el tejado y la planta superior. Está previsto eliminar también el primer piso, pero quedará en pie la estructura de los bajos.