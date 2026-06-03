Ciberseguridad e IA, ejes de la digitalización de la pequeña empresa pontevedresa

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destaca el impulso que la administración provincial da a la digitalización del sector público y privado a través de las iniciativas y programas promovidos desde el servicio de Nuevas Tecnologías. Lo hizo en la apertura de una nueva jornada dirigida la profesionales, autónomos y responsables de la pequeña y mediana empresa de la provincia celebrada este miércoles en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Diputación bajo el título “Preparando ás Pemes Galegas para os novos desafíos”. Un encuentro de trabajo impulsado, en colaboración con el organismo provincial, por Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) para poner el foco en los desafíos y oportunidades que rodean a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad.

“A lo largo de estos casi tres años de mandato, desplegamos un amplio abanico de planes, programas e iniciativas que están siendo un completo revulsivo para la digitalización de la Administración, tanto provincial como local, de la que se beneficia toda la provincia”, contextualizó Luis López antes de citar hechos concretas como los 6,5 millones de euros destinados este año al servicio de Nuevas Tecnologías, la cooperación con la administración local a través de la Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos (OTAC), la puesta en marcha de la administración electrónica o la digitalización del padrón municipal, así como el asesoramiento al sector privado a través del programa Smart Peme y su alianza con los Polos de emprendimiento de la Xunta.

La jornada comenzó con un acto institucional de bienvenida en el que, además del diputado de Fondos Europeos, Javier Tourís; también participó el director de Amtega y extrabajador de la Diputación, Damián Rey. “La modernización tecnológica de Galicia está en muy buenas manos”, le reconoció el presidente para darle la bienvenida a la que “seguirá siendo siempre su casa”. Después de la inauguración, el programa continuó con tres conferencias relacionadas con como atacan los piratas informáticos, la ciberseguridad para pymes y autónomos y la legislación en intalixencia artificial en el sector de las pymes.

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Después de reiterar el agradecimiento a Amtega y a todos los asistentes por la buena acogida de esta jornada y reafirmar el compromiso de la Diputación con el sector público y privado, el presidente Luis López dejó una reflexión sobre las consecuencias de la digitalización y de la implantación de la inteligencia artificial. “Dicen los expertos que la IA tiene sesgos y que no es todo lo imparcial que parece. Nosotros no deberíamos esperar a que se posicione en los temas que nos interesan a nosotros. Para la Diputación es el mundo local y el bienestar de los vecinos desde el prisma municipal”, remató el mandatario provincial.