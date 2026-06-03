El CEIP San Martiño de Salcedo corre por el Banco de Alimentos

El CEIP San Martiño de Salcedo celebrará este viernes su V Carrera Solidaria, una cita que combina deporte, convivencia y ayuda social con el objetivo de recaudar para el Banco de Alimentos de Pontevedra. La prueba arrancará a las 10.45 horas y reunirá al alumnado del centro, sus familias y, de nuevo, a estudiantes del centro de educación especial Xoán XXIII.

La iniciativa busca fomentar hábitos saludables entre los escolares, pero también acercarles una realidad social próxima como es la necesidad de colaborar con quienes atraviesan dificultades. Para participar, cada alumno y cada familiar aportará un alimento que será entregado posteriormente al Banco de Alimentos.

La carrera está pensada para que pueda sumarse toda la comunidad educativa, sin importar la edad o la condición física. El alumnado de Educación Infantil recorrerá una distancia de 400 metros, mientras que los estudiantes de Educación Primaria completarán un trazado de 1.200 metros. La participación podrá hacerse corriendo o caminando, con un planteamiento inclusivo y abierto.

La edil de Deportes, Anabel Gulías, destacó la dimensión «muy integradora» de la prueba y agradeció la implicación del profesorado, la AMPA y las familias en la organización. También puso en valor este tipo de actividades que «nacen de lo pequeño» y que, según señaló, ayudan a concienciar sobre las necesidades básicas de otras personas.

El evento tendrá además un marcado carácter festivo. La organización, en la que colaboran el profesor de Educación Física y la AMPA del colegio, plantea la jornada como un día de convivencia que culminará con una gran merienda compartida entre todos los asistentes.

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Con esta quinta edición, el CEIP San Martiño de Salcedo consolida una carrera que va más allá del ámbito escolar y que convierte el deporte en una herramienta de solidaridad en Pontevedra.