Agustin Reguera se incorpora a la Diputación de Pontevedra pocas horas después de dejar la delegación de la Xunta

Ni 24 horas ha estado en el "paro" Agustín Reguera. Apenas un día después de dejar la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra, sustituido el martes por Pablo Fernández, este miércoles, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunciaba su incorporación a la entidad provincial como nuevo director de Acción Municipal e Inversiones.

Con su llegada, la Diputación destaca que "suma a su proyecto a un profesional de reconocida trayectoria en el municipalismo, que conoce todos los rincones de la provincia y que entiende a la perfección el funcionamiento y las particularidades de la administración local tanto por sus 28 años como alcalde de Soutomaior como por los tres años que ocupó el puesto de representante del gobierno autonómico en Pontevedra"

“Con la incorporación de Agustín Reguera gana la provincia porque es un gran defensor del municipalismo que pondrá todo su conocimiento y a toda su voluntad para estrechar aún más las relaciones de la Diputación con los 61 ayuntamientos de la provincia, es una figura de referencia”, declaró el presidente Luis López después de hacer oficial el acuerdo.

“Estoy muy ilusionado y motivado con esta nueva etapa y por compartir los valores y compromiso de la Diputación en la cooperación con los ayuntamientos”, declaró el nuevo director de Acción Municipal.

Entre sus funciones, Agustín Reguera asume el compromiso de diseñar estrategias y líneas de actuación para la captación de fondos y para su distribución entre los municipios de la provincia, definir políticas dirigidas a la mejora y al fortalecimiento de los concellos, prestar asistencia y asesoramiento al servicio de Presidencia y de Cooperación de la Diputación y atender los alcaldes, las alcaldesas y las instituciones que soliciten orientación o apoyo a la Diputación.

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En este sentido, el mandatario provincial puso en valor la "amplia y reconocida trayectoria de Agustín Reguera como servidor público, así como su talante conciliador y dialogante con todos los representantes del sector público y privado que viene demostrando en el ejercicio de todos sus cargos públicos".