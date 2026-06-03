Abaixo cu Sistema, Ruxe Ruxe, Malkeda, Balkan Bomba... Armadiña Rock de Combarro completa su cartel

Después de un parón de un año y una campaña de micromecenazgo, la organización del festival Armadiña Rock recupera su celebración para este 2026 y ya ha completado su cartel de actuaciones musicales y actividades los días 3 4 y 5 en Combarro.

El festival de Poio, gratuito en toda su oferta, mantiene su huella artesana y la apuesta por las bandas emergentes galegas, pero este año amplía horizontes con la presencia de una de las bandas más reconocidas de Portugal, Abaixo cu Sistema, que hará disfrutar a los amantes del buen metal con su tributo a los míticos System of a Down.

En esta edición, el festival presenta también una amplia oferta rockera que abarca diferentes estilos muy heterogéneos, con una apuesta por las bandas emblemáticas que mezclan el buen rock gallego con una clara huella del Bravú como son los míticos Ruxe Ruxe y la Orquesta Bravú Shanghai. Con Lisdexia y Monoulious DOP, consideradas dos de las formaciones representativas de la actual onda de música popular en lengua gallega, se mantiene esa línea festivalera.

Por su parte, Collón de Lola recuperará los recuerdos de la infancia con los temas del añorado Xabarin Club.

Para los más bailongos, la presencia de Balkan Bomba, con su mezcla balkan-Ska, Noite Fechada y los Skadelos harán que todos los presentes despeguen los pies del suelo para saltar.

El cartel también incluye a Rager, Bule, Cuarto Sentido, Terapia de Grupo y Malkeda.

Como cada año en el Armadiña Rock también hay cabida para los más pequeños, en el Espazo Armadiña Crianzas, que este año incluye un taller de Eco percusión, una representación teatral de la mano de Migallas Teatro y un concierto infantil donde la banda Terapia de Grupo Kids, hará mover el esqueleto de todos.

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